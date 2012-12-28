Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»
Как только работники «РВК» отремонтируют свои трубы, подрядчик «РИР-Энерго» заасфальтирует свой раскоп дорогу.
16 сентября подрядчик «РИР-Энерго» компания «Теплогарант» перекрыла улицу Плеханова, чтобы протянуть под дорогой новый трубопровод взамен истлевшего старого. К началу этой недели работы в траншее закончились. Энергетики ее засыпали и собирались начать асфальтирование, чтобы восстановить дорогу уже к этим выходным.
Но все получилось иначе.
— 22 октября на водоводе у перекрестка улиц Плеханова и Пролетарская была обнаружена утечка. Сегодня «РВК-Липецк» ведет работы по ее устранению. Как только порыв будет устранен, специалисты водоканала передадут место проведения работ АО «РИР Энерго», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
Из-за утечки сегодня с утра 11 домов на улицах Плеханова, Пролетарской и Желябова остались без воды.
Откачанную с места новой раскопки воду аварийная бригада горводоканала сливала на дорогу. И эта вода затекала как раз в опалубку светофорных опор, которые заливали бетоном рабочие «Липецкгорсвета».
Оказалось, что порыв водопровода случился там, где «РИР-Энерго» уложила новые трубы, закрыла их железобетонными П-образными лотками, заизолировала, засыпала песком и щебнем. Возможно, как говорят работники «РВК-Липецк», утрамбовывавшая грунт техника «РИР-Энерго» и продавила водопровод.
По состоянию на это время бригада «РВК» осушила котлован, нашла место утечки и достала из гильзы под новой теплосетью поврежденную трубу длиной в 6 метров. Предполагается, что ее заменят к концу светового дня. После этого уж неизвестно кто будет отсыпать эту «раскопку в квадрате» песком и щебнем, чтобы подготовить дорогу под асфальтирование. А это значит, что и на этих выходных дорога по Плеханова останется перекрытой для транспорта.
Не зря есть у русских людей поговорка «у семи нянек дитя без глаза» — эта история как раз об этом.
