Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
89-летний мужчина выпал с шестого этажа
Происшествия
Пациент забыл в поликлинике портмоне и телефон — у них сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Новый асфальт на улице Крайней не пролежал и месяца
Общество
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
А на камнях растут деревья?
Общество
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
Общество
На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки
НЛМК Live
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»
Общество
Закрытых контейнерных площадок в Липецке нет: ключи от них предлагают мошенники
Происшествия
Три многоэтажки в Липецке остаются без тепла
Общество
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Общество
Читать все
Общество
280
сегодня, 15:43
3

Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»

Как только работники «РВК» отремонтируют свои трубы, подрядчик «РИР-Энерго» заасфальтирует свой раскоп дорогу.

История со странным монтированием закладных под опоры светофоров на улице Плеханова, когда вместе с бетоном в выемку под столб лилась и текущая по дороге вода, оказалась лишь частью странной мозаики, в центре которой — желание «РИР-Энерго» побыстрее открыть движение.

16 сентября подрядчик «РИР-Энерго» компания «Теплогарант» перекрыла улицу Плеханова, чтобы протянуть под дорогой новый трубопровод взамен истлевшего старого. К началу этой недели работы в траншее закончились. Энергетики ее засыпали и собирались начать асфальтирование, чтобы восстановить дорогу уже к этим выходным.

Но все получилось иначе.

— 22 октября на водоводе у перекрестка улиц Плеханова и Пролетарская была обнаружена утечка. Сегодня «РВК-Липецк» ведет работы по ее устранению. Как только порыв будет устранен, специалисты водоканала передадут место проведения работ АО «РИР Энерго», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».

73e1ee0d-ec3b-4777-a985-03c89daa47af.jpg

5012bd69-29b5-47ca-828c-678339909ae5.jpg

d18bedb5-8b0b-4fce-aa8c-b2dd60772e3d.jpg

086fdc1b-e6e2-48af-880b-bebc31fb4023.jpg

Из-за утечки сегодня с утра 11 домов на улицах Плеханова, Пролетарской и Желябова остались без воды.

Откачанную с места новой раскопки воду аварийная бригада горводоканала сливала на дорогу. И эта вода затекала как раз в опалубку светофорных опор, которые заливали бетоном рабочие «Липецкгорсвета».

5cc73677-d1cc-41fd-aaf3-2ff9a677d401.jpg

Оказалось, что порыв водопровода случился там, где «РИР-Энерго» уложила новые трубы, закрыла их железобетонными П-образными лотками, заизолировала, засыпала песком и щебнем. Возможно, как говорят работники «РВК-Липецк», утрамбовывавшая грунт техника «РИР-Энерго» и продавила водопровод.

42d30a01-2e29-4b7d-a86c-7356dee6e606.jpg

77ee2d45-91ee-4148-a4fa-d7998e3954ee.jpg

По состоянию на это время бригада «РВК» осушила котлован, нашла место утечки и достала из гильзы под новой теплосетью поврежденную трубу длиной в 6 метров. Предполагается, что ее заменят к концу светового дня. После этого уж неизвестно кто будет отсыпать эту «раскопку в квадрате» песком и щебнем, чтобы подготовить дорогу под асфальтирование. А это значит, что и на этих выходных дорога по Плеханова останется перекрытой для транспорта.

6d6c3222-e58b-4428-9919-e7bab4924ed4.jpg

Не зря есть у русских людей поговорка «у семи нянек дитя без глаза» — эта история как раз об этом.
отопление
раскопка
аварии на сетях
0
2
1
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Странно
29 минут назад
Что-то труба на фото не очень похожа на новую.
Ответить
ПЛЕХАНОВА 50
38 минут назад
По паспорту объекта работы должны были закончится 4 августа . У них видать июль на дворе.
Ответить
ё
57 минут назад
Да Вы что, не может такого быть?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить