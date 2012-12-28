Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
сегодня, 12:17
Можно ли Липецк назвать зеленым городом?
Большинство участников нашего опроса считают, что «да». Тем временем в городе вырубают больше деревьев, чем сажают.
Таких, кто жестко бы раскритиковал политику озеленения Липецка мы не встретили. Скорее, горожане говорили об отдельных недостатках: видели, как вырубают, по их мнению, здоровые деревья, хотели, чтобы в городе было больше лип, тополей, кленов и сосен.
По данным мэрии, в 2024 году в Липецке посадили 1 806 деревьев и 564 кустарника, а до конца этого года высадят еще 450 деревьев и 200 кустарников. При этом в 2024 году на улицах города снесено 5 420 деревьев, а в этом году еще 3 490. Управляющие компании снесли 301 дерево. В парках спилены 250 деревьев.
