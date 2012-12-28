Большинство участников нашего опроса считают, что «да». Тем временем в городе вырубают больше деревьев, чем сажают.

«Можно ли Липецк назвать зеленым городом?», — такой стала тема нашего традиционного уличного опроса. Большинство наших респондентов, причем среди них были и гости из других городов, считают, что Липецк еще зеленый.Таких, кто жестко бы раскритиковал политику озеленения Липецка мы не встретили. Скорее, горожане говорили об отдельных недостатках: видели, как вырубают, по их мнению, здоровые деревья, хотели, чтобы в городе было больше лип, тополей, кленов и сосен.По данным мэрии, в 2024 году в Липецке посадили 1 806 деревьев и 564 кустарника, а до конца этого года высадят еще 450 деревьев и 200 кустарников. При этом в 2024 году на улицах города снесено 5 420 деревьев, а в этом году еще 3 490. Управляющие компании снесли 301 дерево. В парках спилены 250 деревьев.