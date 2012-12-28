Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
36-летняя женщина утонула в реке Воронеж
Происшествия
Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана
Происшествия
Женщина упала под автобус на улице Гагарина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть годовалой девочки, аварийный дрифт и новый министр спорта
Общество
Сбития дронов зафиксированы в Липецкой области
Происшествия
22-летний парень получил удар током от контактной линии на железной дороге
Происшествия
Вы готовы платить сотовым операторам за использование VPN?
Говорит Липецк
Неудачный угон «семёрки» записала камера наблюдения
Происшествия
В Сенцово мужчину ошибочно избили из-за собаки
Происшествия
У Нижнего парка устанавливают памятник основателям и строителям Липецка
Общество
Читать все
В Липецкой области можно добыть 223 кабана
Общество
Умер один из лучших защитников в истории «Металлурга»
Спорт
Сотрудник автомастерской взял с клиента 64 800 рублей на запчасти и уволился
Происшествия
27 работников пищекомбината отсудили зарплату за вынужденный простой
Общество
Падчерица погибшего участника СВО через суд получила меры соцподдержки
Общество
Все уровни опасности сняты
Происшествия
На 16 улицах и в одном садоводчестве отключат электричество
Общество
В Липецкой области ни облаков, ни осадков и до +28
Погода в Липецке
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
Происшествия
Сбития дронов зафиксированы в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
561
сегодня, 18:32

Врача-невролога судят за смертельные инъекции

По данным следствия, осенью прошлого года после его манипуляций погибла 28-летняя жительница Лев-Толстовского района. 

Чаплыгинский районный суд Липецкой области начал рассматривать уголовное дело 39-летнего жителя поселка Лев Толстой обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека — по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Как следует из материалов дела, мужчина получил высшее медицинское образование, но не являлся медицинским работником, не имел соответствующей лицензии, однако принимал пациентов. 

«10 октября 2025 года он провел паравертебральную блокаду в области позвоночника 28-летней женщине, обратившейся к нему как к специалисту в области неврологии. При этом, как указано в обвинительном заключении, он осуществил не менее 16 инъекций смесью из лекарственных препаратов, превысив в два раза верхнюю границу терапевтической концентрации лидокаина в крови, что повлекло нарушения работы сердца и смерть потерпевшей», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Суду предстоит изучить материалы дела, допросить свидетелей, мать погибшей, которая признана по делу потерпевшей. 

врачебная ошибка
0
1
3
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить