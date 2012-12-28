Происшествия
сегодня, 18:32
Врача-невролога судят за смертельные инъекции
По данным следствия, осенью прошлого года после его манипуляций погибла 28-летняя жительница Лев-Толстовского района.
Как следует из материалов дела, мужчина получил высшее медицинское образование, но не являлся медицинским работником, не имел соответствующей лицензии, однако принимал пациентов.
«10 октября 2025 года он провел паравертебральную блокаду в области позвоночника 28-летней женщине, обратившейся к нему как к специалисту в области неврологии. При этом, как указано в обвинительном заключении, он осуществил не менее 16 инъекций смесью из лекарственных препаратов, превысив в два раза верхнюю границу терапевтической концентрации лидокаина в крови, что повлекло нарушения работы сердца и смерть потерпевшей», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Суду предстоит изучить материалы дела, допросить свидетелей, мать погибшей, которая признана по делу потерпевшей.
