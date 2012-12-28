Все новости
Происшествия
101
12 минут назад

Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек

Часть из них размещена в пункте временного пребывания, часть — отправилась к родственникам.

Из домов на улице Буденного, на которой сегодня вечером, как сообщил губернатор Игорь Артамонов, нашли взрывоопасные обломки БПЛА, эвакуированы 50 человек. Об этом рассказал мэр Липецка Роман Ченцов, он находится на месте происшествия.

«Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам.

Понимаю, что ситуация непростая, но важно сохранять спокойствие — все службы действуют слаженно и делают всё необходимое. Прошу доверять информации только из официальных источников. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, обращайтесь по телефону 112», — сообщил глава Липецка.

