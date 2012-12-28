Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
12 минут назад
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Часть из них размещена в пункте временного пребывания, часть — отправилась к родственникам.
«Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам.
Понимаю, что ситуация непростая, но важно сохранять спокойствие — все службы действуют слаженно и делают всё необходимое. Прошу доверять информации только из официальных источников. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, обращайтесь по телефону 112», — сообщил глава Липецка.
