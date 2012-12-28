Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Общество
489
сегодня, 08:00
3
Обниму, согрею, милая моя — булькай, батарея отопления!
Итоги недели
Чтобы не стояли
дыбом волоски,
наколи мне, кольщик,
тёплые носки!
Утром в понедельник, 13-го, в статье «Не успели включить — уже выключают» мы сообщили, что 30 домов — на Стаханова, Смургиса, Водопьянова, а также на Гагарина, Плеханова, Желябова, Интернациональной и Пролетарской остались по разным причинам без отопления и горячей воды. И тут же отовсюду посыпались жалобы. Вот несколько просто подряд:
Ольга: «Военный городок-2, дом 16. Мерзнут. Росатом бездействуют. Куда только не писали — ноль».
Анна: «Космонавтов 33/2 тоже ещё не включали отопление».
Сса: «На Космонавтов 42/2 уже 2 месяца нет горячей воды и нет отопления!»
ИНО: «По Депутатской, 52 нет отопления».
Татьяна: «Папина дом 33, не было и нет отопления».
Оказалось, что «В один из корпусов 96-го детского сада до сих пор не подано тепло». Но родители все равно вели туда детей с словами: «Дома ненамного теплее. Они привыкли». «Когда это закончится уже?» — липчане пожаловались на отсутствие отопления и ржавую воду из крана в доме №11 по улице Космонавтов. Оказалось, что «Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля» в доме №39 в 15-м микрорайоне. В понедельник вечером выяснилось, что «Батареи стали теплыми в 78% многоквартирных домах Липецка». В мэрии мерзнущих в своих квартирах «успокоили» сообщением, что наладка гидравлического режима теплосетей и регулировка тепловых узлов в домах будет продолжаться до «красного дня календаря», каким в СССР считалось 7 ноября.
«В ваш дом подали отопление?» — спросили мы во вторник, в последний день подачи тепла. Большинство участников опроса сказали, что да. Некоторые, правда, добавляли, что батареи у них чуть теплые. В дома нескольких наших респондентов отопление еще не подали. И они его с нетерпением ждали.
Мэр Роман Ченцов в среду подытожил пятидневный марафон, сообщив, что по вине энергетиков и УК «В Липецке 104 дома остаются без отопления». В этой же статье мы опубликовали мнение заместителя руководителя Госжилинспекции Липецкой области Максима Пустовалова, о причинах, которые привели к разрегулировке некогда общей системы теплоснабжения: в одних домах теперь всегда жарко, в других — холодно. Левши из «управляшек» каждый день крутят вентили в подвалах в ответ на жалобы жителей, а специалисты МУП «Липецктеплосеть, ЛГЭКа, «Квадры», а теперь уже «РИР-Энерго» также в ручном режиме крутят эти же вентили в другую сторону.
По этой причине в Липецке начало каждого отопительного сезона — война! Энергетики вот уже много лет заявляют о вмешательстве управляющих компаний в работу тепловых пунктов, управляющие компании обвиняют тех в низких параметрах теплоносителя, подаваемого в дома. GOROD48 не раз был свидетелем пылких споров. Представители «управляшек» замеряют температуру на входе и выходе из системы и показывают электронные термометры энергетикам. Те, в свою очередь, сомневаются в исправности клапанов, манометров и других приборов в тепловых узлах, напирая на очевидный хаос вокруг них: посторонние врезки в теплосеть, текущие трубы, грязь, мусор, паутину...
Предыдущий глава Липецка Евгения Уваркина пыталась заставить энергетиков подписать допсоглашения с УК о параметрах теплоносителя по температуре и давлению для каждой многоэтажки. Сделай они этот шаг, тот «тяни-толкай», который есть, с возложением вины за холодные батареи друг на друга, тут же бы и закончился. «РИР-Энерго», в свою очередь, говорит, что заключит такие допсоглашения, если «управляшки» приведут в порядок свои разрегулированные тепловые узлы.
В то же время «РИР-Энерго» продолжает масштабную реконструкцию теплосетей. У мощной Юго-Западной котельной меняют полкилометра трубопровода диаметром в метр с проколом под железной дорогой. Энергетики обновляют магистраль на улице Меркулова — от поликлиники до ТЦ «Октябрьский». «РИР-Энерго» тянет новые трубы с улицы Липовской к тепловой камере у входа в Быханов сад. Для этой цели месяц назад, 16 сентября, была почти полностью перекрыта улица Гагарина. Такая же ситуация — на полностью перекрытой тогда же улице Плеханова. Хорошо, что хоть «Улицы Плеханова и Гагарина энергетики обещают открыть к понедельнику». Кстати, с начала года мэрия выдала липецкому «РИР-Энерго» 749 предписаний по незаконченному вовремя благоустройству на местах работ. По фактам неисполнения предписаний составлено 336 протоколов. Суды уже наложили на «РИР-Энерго» 5,2 млн рублей штрафов.
Неужели сложно
сделать чтоб мешок
прилетел с деньгами —
вот и весь стишок?
Неожиданно, без всяких ленточек-шаров, в среду вечером «Студёновский мост открыли для движения». Его реконструкция началась летом прошлого года. 36-метровый трехпролетный мост липецкая компания «Капиталстрой» практически построила заново.
Продолжается перестройка еще двух мостов: на Плехановском спуске и улице Октябрьской. Компания из Подмосковья, Уваровская ПМК-22, должна их сдать, соответственно, к 1-му и 28-му ноября. Но, кажется, не сдадут в срок ни тот, ни другой. Кстати, «Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре». Управление строительства Липецка разместило заказ на ее изготовление и установку за 5,6 млн рублей. Первую часть этого моста открыли для движения в июле — с оградой из модного в последнее время пластика. Однако Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть чугунные перила.
«Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц». В итоге в следующем году муниципалитет прогнозно получит 4,5 млрд рублей этого налога, в то время как в этом году — порядка 6 миллиардов. Уже даже по этой истории очевидно, каким сложным будет верстка бюджета следующего года, ведь долю НДФЛ Липецку правительство области срезает уже во второй раз подряд. Смотрите: в 2021 году субъект оставлял Липецку 21,22% от собранного в городе этого налога, в 2022-м — 24,79%, в 2023 — 27,18%, в 2024 — 28,34%. А в этом году Липецку отщипнули от собранного в городе НДФЛ лишь 22,89%. В 2026 году Липецк получит и того меньше — 17,53% этого налога.
Муниципалитет уже попал в клещи жесткой экономии. Взять, к примеру, капремонт школ. Раньше к федеральным средствам область и муниципалитет добавляли свои средства, а в этом году — уже нет. В итоге обновление коснется исключительно зданий 40-й школы для слабослышащих и слабовидящих детей и 72-й. Денег на благоустройство их территорий, стадионов, креативного оформления помещений, новой мебели и реализации других идей, что было возможно в школах, ранее попавших в эту федеральную программу, нет.
Такая же беда — с концессией на модернизацию трамвайной сети. Муниципалитет не планирует выходить за ранее определенную сумму в 14,5 млрд рублей. Поэтому будут сокращены расходы на обновление инфраструктуры депо (ранее предполагалось, что с помощью искусственного интеллекта трамваи по его территории будут ездить самостоятельно, без водителей) и на строительство новой ветки по Катукова и Стаханова — она будет короче планировавшейся ранее. Это, по словам мэра, план «Б» по спасению всего грандиозного проекта. Пока же «Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского», чтобы осенью 2026 года возобновить движение трамваев маршрута №1 — от кольца 9 микрорайона до Центрального рынка.
В то же время «На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей». Мэрия заверяет: это последние в этом году расходы на парк аттракционов, на который уже потрачено более 250 миллионов рублей. Снова подкинули денег и на Зеленый остров. На этот раз — на свет в раздевалках и душевых спортивного городка. Стартовая цена контракта — чуть более двух миллионов рублей. Срок его исполнения — 30 октября. При этом окончание подачи заявок — 20 октября. Получается, что на исполнение контракта у подрядчика остается один-два дня с учетом необходимых бюрократических процедур.
— Круто. Ждём весну! — воскликнула Настя.
... На этой неделе липчанин Александр Правов заметил, что на фасаде школы № 5 в ходе капремонта закрывают фреску с волейболистками. «Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк», — воскликнул горожанин. В мэрии отреагировали: «в приоритете —безопасность и комфорт учащихся». И в этот же день «Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование»! 30-летний юбилей липецкого женского волейбола выдался заупокойным «в связи с непреодолимыми финансовыми трудностями». Известный когда-то как «Магия» и «Стинол» клуб умер.
На GOROD48 эту новость просмотрели более 10 000 раз.
— Теперь в городе нет ни волейбола, ни футбола, ни хоккея, а только бег, — резюмировал Лип.
Чтоб избежать расходов лишних
любые средства хороши
На чем еще можно сэкономить? На строительстве ливневок. «Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!» Заделом на следующий год стала разработка проектно-сметной документации на строительство ливневки на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского. Но пока на этот проект, по словам вице-мэра Светланы Сурмий, в бюджете не предусмотрено ни копейки. Меж тем сетью подземных труб не охвачено и половины города, а отсутствие ливневок — одна из главных причин разрушения дорог и подтоплений городских улиц.
А еще можно экономить на общественном транспорте. Липчане продолжают жаловаться на работу 343-го маршрута. С 1 октября его обслуживает «Липецкпассажиртранс», который заместил ИП Орлова Г.В., не заявившейся на конкурс по перевозке пассажиров. Мэрия откровенно призналась, что из-за нехватки финансов сокращает как длину маршрута, так и количество выпусков машин на него. В итоге «Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены».
— Уроки кончались в 17:30, а автобус по новому расписанию подходит к остановке у школы в 17:26. Я после уроков вместе с детьми ждала другой автобус целый час. Поэтому пришлось сокращать перемены, чтобы дети успевали на автобус. Вы бы видели, как они пулей летят по школе, чтобы на него не опоздать! — рассказала GOROD48 учитель поселковой школы.
Председатель дептранса мэрии Александр Лукинов прорабатывает возможность добавить на эту линию один автобус к началу ноября, что позволит уменьшить интервалы между рейсами. Почему один? Потому что кадровый голод в отрасли никуда не делся. Чиновник сообщил депутатам горсовета, что дефицит водителей испытывают всех перевозчики вне зависимости от формы собственности. «Новые водители приходят не так активно, как мы бы того хотели». И добавил, что перевозчикам в целом не хватает от ста до двухсот водителей.
Меж тем «Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок». Липчане просят продлить ряд маршрутов, чтобы ездить по городу без пересадок. Но в нынешних реалиях это невозможно. Как невозможна и замена маршрутов-наклеек на остановках на электронные табло.
А еще на этой неделе в горсовете катили резину на мэрию. Депутаты с пылом обсудили вывоз с улиц и дворов старых шин: услуга стала в семь раз дороже, а резины во дворах, кажется, не убавилось. Но дело еще и в том, что по этим договорам вывезенные шины нужно утилизировать. Как это происходит, заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин не знает.
Но вот на чем мэрия не экономить, так это на дорожных работах. «До 20 ноября летним асфальтом в Липецке отремонтируют 18 дорог». Контракт за 83 888 888 рублей при стартовой цене торгов в... 111 111 111 рублей 11 копеек взялась исполнить компания «Инфинити групп». Подрядчику предстоит большая работа: ремонт улиц 30 лет Октября, Бородинской, Добролюбова, Железнякова, Красина, Яна Фабрициуса, Кротевича, Ильича, Металлистов, Опытной, Интернациональной, Парковой, Станционной, Стаханова, Юношеской, Пархоменко, Полиграфической, Фрунзе. В этот же заказ вошла замена асфальта на старой ветке Петровского моста. Некоторые из дорог должны быть отремонтированы полностью, другие — частично. Но вот в чем загвоздка: дороги должны быть отремонтированы летним асфальтом, который можно укладывать при температуре воздуха не ниже 5 градусов тепла. А какая у нас обычно температура в ноябре?
— И так сойдет! — вспомнил реплику из советского мультика «Вовка в Тридевятом царстве» ГОСТЬ53.
— Вместе со снегом, весной, — ответил ему Сойдет.
Как это может получиться, можно увидеть на парковке у офисного здания на площади Победы, 8, где «В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму». Эта улица — одна из самых маленьких в городе, является в то же время и очень загруженной. В последнее десятилетие ее капитально ремонтировали уже трижды: в 2017-м при мэре Иванове, в 2022-м при мэре Уваркиной, в этом — при мэре Ченцове.
Просто жуть
10 октября в стоматологическом кабинете в Задонске умерла 23-летняя жительница района. Девушке сделали обезболивающий укол для удаления зуба, и она потеряла сознание. В тот же день в Льве Толстом бывший врач-невропатолог во время нелегального приема сделал 28-летней женщине инъекцию обезболивающего и та умерла. Этот инцидент также расследует региональный СКР. Медика тем временем арестовали на два месяца.
«Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу». Подросток был без сознания, а потом у него остановилось сердце. Бригаде скорой помощи удалось спасти мальчишку. По предварительным данным, критическое состояние подростка вызвало отравление лекарственными препаратами. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
А вот и вовсе мистическая история: «Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре»! Злой рок настиг 68-летнего пенсионера спустя пять месяцев после первого несчастья.
«25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку», а ранее судимый за хранение наркотиков ельчанин обокрал мать, продав вынесенный из дома телевизор.
А еще в одной из липецких ветеринарных клиник сообщили о втором подряд случае жестокого обращения с животными. 12 октября они спасали кота от последствий пулевого ранения в глаз, а 16 октября зашивали колото-резаные раны псу по кличке Дружок — у дворняжки был порезан даже язык.
Ну и ну!
«Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку». А в Чаплыгине будут судить 28-летнюю женщину — она заразила сожителя ВИЧ-инфекцией.
0
0
0
1
3
Комментарии (3)