В один из корпусов 96-го детского сада до сих пор не подано тепло

Сегодня в редакцию GOROD48 от родителей воспитанников 96-го детсада Липецка пришло сообщение о том, что во втором его корпусе, на улице Космонавтов, 25 нет тепла с начала отопительного сезона.«Температура в садике в спальных комнатах +11 градусов! Департамент и заведующая бездействуют, «Квадра» кормит завтраками неделю, говорят нет людей у них, и что по городу 34 прорыва! Получается, дети не в приоритете. Сегодня отопления тоже нет».Действительно, в этом корпусе, в который обычно родители приводят 130-140 детей, до сих пор нет отопления. Однако заведующая детсадом Ирина Побежимова утверждает, что температура в группах — не ниже 18-19 градусов за счет электрообогревателей. «Сейчас вот светит солнце — значит, будет еще теплее».По согласованию с родителями большая часть детей из этого корпуса переведена в другой, на улицу Циолковского, 37. В корпусе без отопления остались 25 детей. Почему же туда их приводят родители?— Я каждый день на порожке убеждаю родителей перевести деток в отапливаемый корпус, но некоторые этого так и не сделали, — говорит заведующая.А один из воспитателей добавляет, что родители приводят детей этот корпус с ремаркой: «Дома ненамного теплее. Они привыкли».В компании «РИР-Энерго» задержку с подачей отопления объяснили работами, которые велись на теплосети возле второго корпуса детсада:«После устранения первой утечки была выявлена ещё одна на смежном участке. Сегодня ремонтные работы завершаются и подача отопления будет восстановлена», — сообщили в пресс-службе «РИР-Энерго».О том, что тепло подадут в скором времени рассказала и заведующая Ирина Побежимова:«Сегодня энергетики пообещали начать замену труб в месте порыва на территории детского сада».