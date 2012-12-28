Все новости
Общество
456
сегодня, 09:42
14

В один из корпусов 96-го детского сада до сих пор не подано тепло

Но в него все равно приводят детей с словами: «Дома ненамного теплее. Они привыкли».

Сегодня в редакцию GOROD48 от родителей воспитанников 96-го детсада Липецка пришло сообщение о том, что во втором его корпусе, на улице Космонавтов, 25 нет тепла с начала отопительного сезона. 

«Температура в садике в спальных комнатах +11 градусов! Департамент и заведующая бездействуют, «Квадра» кормит завтраками неделю, говорят нет людей у них, и что по городу 34 прорыва! Получается, дети не в приоритете. Сегодня отопления тоже нет».

Действительно, в этом корпусе, в который обычно родители приводят 130-140 детей, до сих пор нет отопления. Однако заведующая детсадом Ирина Побежимова утверждает, что температура в группах — не ниже 18-19 градусов за счет электрообогревателей. «Сейчас вот светит солнце — значит, будет еще теплее».

По согласованию с родителями большая часть детей из этого корпуса переведена в другой, на улицу Циолковского, 37. В корпусе без отопления остались 25 детей. Почему же туда их приводят родители? 

— Я каждый день на порожке убеждаю родителей перевести деток в отапливаемый корпус, но некоторые этого так и не сделали, — говорит заведующая.

А один из воспитателей добавляет, что родители приводят детей этот корпус с ремаркой: «Дома ненамного теплее. Они привыкли». 

В компании «РИР-Энерго» задержку с подачей отопления объяснили работами, которые велись на теплосети возле второго корпуса детсада: 

«После устранения первой утечки была выявлена ещё одна на смежном участке. Сегодня ремонтные работы завершаются и  подача отопления будет восстановлена», — сообщили в пресс-службе «РИР-Энерго».

О том, что тепло подадут в скором времени рассказала и заведующая Ирина Побежимова: 

«Сегодня энергетики пообещали начать замену труб в месте порыва на территории детского сада».

отопительный сезон
1
1
5
1
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гринпис
11 минут назад
Правильно, давно пора переходить на чистую энергию солнца и отапливаться его лучами. Велкам ту Зе хотел Калифорния!!!! Дич конечно полная!
Ответить
Правда
17 минут назад
Так вроде надо закаляться с детсва,чем и занимаются и заботятся руководители города и обл.Вот остров достроят,приватизируют и дела с деньгами пойдут в гору.
Ответить
Космонавтов38
20 минут назад
Нет отопления!!!
Ответить
Лиза
23 минуты назад
Безобразие!!!
Ответить
Девиз квадроберов
23 минуты назад
«Сейчас вот светит солнце — значит, будет еще теплее».... А вот это вообще феерично «Дома ненамного теплее. Они привыкли»..... Вы чё творите???
Ответить
Ну почему же
10 минут назад
В садике людей больше. Когда людей больше, то теплее. Правильное решение родителей.
Ответить
Медведь
36 минут назад
Результат руководства « Тупой ещё Тупее».
Ответить
Советская песня
45 минут назад
"Закаляйся! Если хочешь быть здоров...". А ведь правильно призывали.
Ответить
Бес.
50 минут назад
А вот это уже -преступление!
Ответить
Гость
57 минут назад
У нас тоже нет отопления ЖК Малахит трубку не берут,единая диспетчерская говорит заявку приняли и передали на этом их функции закончились,холод не выносимый в квартирах
Ответить
САИ
26 минут назад
Единая диспетчерская служба и создана для того, чтобы население выпускало пар, т. е. это буфер между жителями и властью.
Ответить
Рухнум
58 минут назад
Если "сегодня пообещали начать замену труб", значит к ноябрю должны сделать. Нет сырья и кадров просто.
Ответить
Еще комментарии
