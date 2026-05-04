«Путь здоровья» привёл в суд

В Липецке началось рассмотрение громкого дела лжеврачей.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Октябрьском районном суде Липецка сегодня началось рассмотрение уголовного дела о двух псевдомедицинских центрах: «Путь здоровья» и «Асана». По делу проходят более 80 потерпевших, а общий ущерб превысил 18,8 миллиона рублей. Свои деньги пациенты отдавали лжеврачам с июня 2021 по май 2024 года.Дело лжеврачей расследовала полиция. На скамье подсудимых — пять человек, в том числе трое жителей Ростовской области. Их обвиняют в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).«Пятеро организаторов деятельности оздоровительных центров обвиняются в том, что, действуя в составе организованной группы совместно с иными неустановленными лицами, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания специализированной помощи населению совершили хищение денежных средств граждан, обратившихся с целью обследования в данные центры. «Пациентами» центров потерпевшие становились после того, как по телефону их приглашали пройти бесплатное обследование состояния здоровья. Обязательным условием записи на обследование было наличие паспорта.

Оценку состояния здоровья граждан сотрудники центра проводили при помощи непригодного для этих целей прибора — квантового магнитно-резонансного анализатора «QMR-998» ручной работы. А по итогам обследования сообщали им о серьезных проблемах со здоровьем и наличии заболеваний, которые требуют немедленного лечения. Оплатить лечение предлагали при помощи оформления кредита. Помимо оплаты процедур в центре, «пациентов» убеждали приобретать оборудование для использования в домашних условиях. Некоторые потерпевшие заключали несколько кредитных договоров на сотни тысяч рублей.

Суду предстоит заслушать свидетелей и потерпевших, оценить комплекс доказательств по уголовному делу, которое насчитывает более 60 томов», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В вашем браузере отключен JavaScript

По данным следствия, изначально псевдолекари открыли оздоровительный центр «Путь здоровья», затем переименованный в Центр корейских инноваций «Асана». Он работал на бульваре Шубина и в доме №21 по улице Гоголя в Липецке. Причём в помещении на улице Гоголя шарлатаны менялись одни за другими: до этого по тому же адресу работал псевдомедицинский Центр восточной медицины «Син Линь». Вывеска «Путь здоровья» до сих порт так и висит по этому адресу.Об истории центров «Путь здоровья» и «Асана» ещё в ноябре 2024 года рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк: «Клиентов вводили в заблуждение, сообщая недостоверную информацию о состоянии их здоровья. Находясь под психологическим воздействием, граждане заключали договоры об оказании платных медицинских и оздоровительных услуг. Если у них не оказывалось необходимой суммы, фигуранты убеждали оформить кредит».По данным следствия, обвиняемые, не имея лицензии на осуществление медицинской либо фармацевтической деятельности, оказывали клиентам диагностические, медицинские и косметические услуги, не обладая при этом соответствующими компетенциями. На основании вымышленных диагнозов обвиняемые убедили десятки пациентов заключить с ними договоры об оказании платных услуг. Обязательным условием было приобретение в центре различных товаров или косметических средств. Средняя стоимость курса процедур составляла около 200 тысяч рублей.Некоторые из потерпевших ранее имели дело и с другими псевдоврачами.Во время обысков в медцентрах была изъята аппаратура, в том числе так называемый квантовый магнитно-резонансный анализатор «QMR-998», с помощью которого пациентам ставили сомнительные диагнозы. При этом прибор вообще не относятся к категории медицинского оборудования.Имущество и счета обвиняемых сейчас арестованы. Сами все пятеро обвиняемых взяты под стражу и находятся в СИЗО.