Происшествия
59 минут назад
23-летняя девушка умерла в стоматологическом кресле
На прием к зубному врачу она пришла не в первый раз.
Как стало известно GOROD48, пациентка, пришла в кабинет на очередной прием. В стоматологическом кресле ей стало плохо и вскоре она умерла.
Сейчас правоохранители выясняют причину ее смерти. У молодой матери остались двое маленьких детей.
Комментарии (10)