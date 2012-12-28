Все новости
Общество
313
37 минут назад
3

В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей

На ремонт выделены 148,9 млн рублей. Но обновление коснется исключительно здания — денег для благоустройства территории нет.

Мэрия объявила о поиске подрядчика на капремонт 40-й школы Липецка. На обновление здания 1964 года постройки выделены 148 932 694 рубля. Начало выполнения работ — с момента заключения контракта, срок их завершения — 31 августа 2026 года.

Школа на улице Гагарина — особенная. В 1991 году в ней появились коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. В 2014-м — дошкольные группы для таких детей — так она стала школой-комплексом. В 2020 году произошло слияние школы с 89-м детским садом, в котором воспитывались дети с нарушением зрения. Позже в школе открылись классы для слабовидящих учеников.

На время ремонта небольшие классы, в которых учатся дети с ограниченными возможностями, вместе с педагогами перейдут в находящиеся неподалеку 46-ю и 47-ю школы.

Как выяснил GOROD48, обновление коснется исключительно здания 40-й школы — денег на благоустройство территории нет. Также не повезло и 72-й школе на улице Юных Натуралистов, которую взялась за 144 378 633 рубля отремонтировать воронежская компания «Спецстрой». Режим жесткой экономии, который этой осенью включила мэрия, не позволит строителям выйти за рамки сметы, а администрации учебных заведений — обновить пришкольные стадионы, креативно подойти к оформлению помещений, выбору мебели и реализации других идей, что было возможно в школах, попавших в федеральную программу капремонта ранее.


Комментарии (3)

Мама школы 47
8 минут назад
Почему опять в 47. Пусть в новенькую 43 идут. Замучали нашу школу
обидно
22 минуты назад
ПОЗОР. СЕБЯ НЕ ОБИДЕЛИ.
Да
31 минуту назад
Уже давно пора ремонт и школы 40и к прилежащему садику
