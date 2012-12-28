Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Читать все
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
«Когда это закончится уже?»
Общество
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре
Общество
Сильный ветер валит деревья
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
Липецк занял 37 место по уровню средней зарплаты
Экономика
В Липецке ищут еще одного подрядчика на ремонт дорог в 2026 году
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Происшествия
Читать все
Происшествия
1829
сегодня, 13:23
8

25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку

Об убийстве сообщили родственники мужчины, которые нашли его спящим в залитой кровью квартире.

В Липецке по подозрению в убийстве родной бабушки задержан 25-летний мужчина. По данным следствия, 10 октября в квартире на улице Бехтеева он несколько раз ударил 79-летнюю женщину кухонным топором по шее. Пожилая липчанка умерла от потери крови. 

Родственники мужчины нашли его спящим в залитой кровью квартире и вызвали полицейских. 

СК возбудил уголовное дело об убийстве. 

«По ходатайству следователя регионального СК России судом подозреваемый заключен под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе вменяемости фигуранта», — сообщает региональный Следком.

убийство
2
20
5
0
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
32 минуты назад
Всех, кому за 18,за дверь пинком в самостоятельную жизнь. Иначе такие жуткие случаи так и будут.
Ответить
Гость 1944
49 минут назад
За убийство человека - Расстрел. А наш самый гуманный осудит отморозка лет на 5 и потом он еще кого нибудь убъет.
Ответить
Нет
36 минут назад
Нет у нас расстрела. Но 5 лет вряд ли. Лет 8.
Ответить
Блондинка
54 минуты назад
Удивляюсь, откуда в Липецке столько зверей и садистов?
Ответить
Эх
55 минут назад
У моей мамы сотрудница была, у неё дочь погибла, сына растила бабушка. Любила, холила и лелеяла. Внук вырос, работать не захотел, пил-гулял на бабкину пенсию, отнимал. Раз глаз ей ножом выбил. Глаз вытек. В полицию обращаться не стала, жалея внучека. Что с ней дальше стало - не знаю. Нельзя баловать ребёнка, всё ему позволять и прощать. Вырастет вот такое вот дитятко.
Ответить
Протрезвеет
59 минут назад
и скажет:А я бабушку не бил, а я бабушку любил
Ответить
Дмитрий
сегодня, 13:28
Какой кошмар ! Что было в голове у этого нелюдя ?
Ответить
Константин
7 минут назад
Да по синьке либо из-за передоза...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить