25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку

В Липецке по подозрению в убийстве родной бабушки задержан 25-летний мужчина. По данным следствия, 10 октября в квартире на улице Бехтеева он несколько раз ударил 79-летнюю женщину кухонным топором по шее. Пожилая липчанка умерла от потери крови.Родственники мужчины нашли его спящим в залитой кровью квартире и вызвали полицейских.СК возбудил уголовное дело об убийстве.«По ходатайству следователя регионального СК России судом подозреваемый заключен под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе вменяемости фигуранта», — сообщает региональный Следком.