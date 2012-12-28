Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
сегодня, 13:23
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Об убийстве сообщили родственники мужчины, которые нашли его спящим в залитой кровью квартире.
Родственники мужчины нашли его спящим в залитой кровью квартире и вызвали полицейских.
СК возбудил уголовное дело об убийстве.
«По ходатайству следователя регионального СК России судом подозреваемый заключен под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, а также судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе вменяемости фигуранта», — сообщает региональный Следком.
