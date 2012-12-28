Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
288
45 минут назад
3
Ничего святого: ельчанин обокрал мать
Телевизор матери он продал неизвестной женщине.
Причём обокрал мужчина родную мать: он вынес из квартиры телевизор и продал его неизвестной женщине, причинив матери ущерб в 18 438 рублей. Также летом этого года ельчанин в поселке Солидарность Елецкого района на пустыре собрал дикорастущую коноплю. Но в тот же день он был задержан полицейскими и доставлен в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу, где у него обнаружили и изъяли сверток, в котором было 48,9 грамма марихуаны.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при вынесении приговора мужчине было частично присоединено неотбытое наказание по предыдущему наказанию.
0
0
4
1
0
Комментарии (3)