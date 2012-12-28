Все новости
Происшествия
288
45 минут назад
3

Ничего святого: ельчанин обокрал мать

Телевизор матери он продал неизвестной женщине.

Елецкий городской суд приговорил ранее судимого мужчину к двум годам колонии общего режима за кражу с причинением значительного ущерба и незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ и пункту «в» части первой статьи 228 УК РФ).

Причём обокрал мужчина родную мать: он вынес из квартиры телевизор и продал его неизвестной женщине, причинив матери ущерб в 18 438 рублей. Также летом этого года ельчанин в поселке Солидарность Елецкого района на пустыре собрал дикорастущую коноплю. Но в тот же день он был задержан полицейскими и доставлен в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу, где у него обнаружили и изъяли сверток, в котором было 48,9 грамма марихуаны.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при вынесении приговора мужчине было частично присоединено неотбытое наказание по предыдущему наказанию.
кража
0
0
4
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
14 минут назад
Помирать скоро, а я во многом не смыслю. Особенно, в святости. Посадить родного за паршивый ящик - это как?
Ответить
Липчанин 1
36 минут назад
Елец всем ворам отец...
Ответить
Детка
39 минут назад
Это же Елец!
Ответить
