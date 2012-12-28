Ничего святого: ельчанин обокрал мать

Телевизор матери он продал неизвестной женщине.

Елецкий городской суд приговорил ранее судимого мужчину к двум годам колонии общего режима за кражу с причинением значительного ущерба и незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ и пункту «в» части первой статьи 228 УК РФ).Причём обокрал мужчина родную мать: он вынес из квартиры телевизор и продал его неизвестной женщине, причинив матери ущерб в 18 438 рублей. Также летом этого года ельчанин в поселке Солидарность Елецкого района на пустыре собрал дикорастущую коноплю. Но в тот же день он был задержан полицейскими и доставлен в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу, где у него обнаружили и изъяли сверток, в котором было 48,9 грамма марихуаны.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при вынесении приговора мужчине было частично присоединено неотбытое наказание по предыдущему наказанию.