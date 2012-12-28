Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Ягуара» нарушил правила и скрылся с места ДТП в Подгорном
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО отца шестерых детей признали погибшим
Общество
Липецкая вечЁрка: упавший истребитель, видео гибели байкерши и предостережение мэру
Общество
23-летняя жительница Задонского района умерла в стоматологическом кресле
Происшествия
Сносившего аварийные дома в Липецке подрядчика подозревают в мошенничестве
Происшествия
Половина липецких многоэтажек уже с теплом
Общество
В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»
Происшествия
Женщина-пешеход спровоцировала ДТП: страховая компания взыскала с неё убытки
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Культура
На одной улице отключат холодную воду, на четырех – свет
Общество
Читать все
23-летняя жительница Задонского района умерла в стоматологическом кресле
Происшествия
Треть картофеля страны перерабатывают в Липецкой области
Общество
Житель Добровского района хранил порох без разрешения
Происшествия
Женщина-пешеход спровоцировала ДТП: страховая компания взыскала с неё убытки
Происшествия
Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Происшествия
В поселке Лев Толстой женщина скончалась после медицинской инъекции
Происшествия
Тот самый Липецк: пастбища мамонтов в пойме Воронежа
А знаете ли вы
Строительство переправы через лог на Соколе близится к завершению
Общество
В Липецке столкнулись три автомобиля
Происшествия
На одной улице отключат холодную воду, на четырех – свет
Общество
Читать все
Происшествия
455
35 минут назад
8

В поселке Лев Толстой женщина скончалась после медицинской инъекции

Обезболивающий укол 28-летней женщине сделал не имеющий права оказывать медуслуги человек.

Следственными органами Чаплыгинского МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Лев-Толстовского района. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Согласно материалам дела, вечером 10 октября 2025 года подозреваемый, занимавшийся незаконной медицинской практикой в поселке Лев Толстой, сделал инъекции обезболивающих препаратов 28-летней женщине, страдавшей неврологическим заболеванием. После проведенных процедур пациентка скончалась.

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, в настоящее время следователями осмотрено место происшествия, назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы.

Предусмотренное санкцией статьи наказание достигает шести лет лишения свободы.

В тот же день, 10 октября, в стоматологическом кабинете Задонской ЦРБ скончалась 23-летняя пациентка, пришедшая лечить зубы.
смерть пациентки
0
1
1
0
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Всё!
3 минуты назад
Медицине привет
Ответить
Непонятно
3 минуты назад
А, что обезболить хотели? Подпольный аборт? Или аппендицит на дому хотели вырезать?
Ответить
Дед
3 минуты назад
Скоро бабки повитухи будут лечить
Ответить
Житель
7 минут назад
А кто сделает укол? В СССР в каждом населенном, на каждом предприятии пункте был медпункт, фельдшер делала уколы всем бесплатно. А к слабым ходили домой и делали уколы тоже бесплатно! Это была их работа. И молодые не умирали!
Ответить
Травница
10 минут назад
Не ходите в поликлиники там вас залечат до смерти !
Ответить
Злой.
14 минут назад
Не угодаеш где смертушка поджидает. Чарствие небесное. Жаль.
Ответить
Ой, ну не надо...
18 минут назад
У нас диванные эксперты все могут делать, и в футбол играть, и государством руководить. А тут укол всего лишь
Ответить
Эксперт
21 минуту назад
Обезболивающий укол женщине сделал не имеющий права оказывать медуслуги человек - посадить его на 5 лет. Пора прекращать это безобразие.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить