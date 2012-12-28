В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Происшествия
455
35 минут назад
8
В поселке Лев Толстой женщина скончалась после медицинской инъекции
Обезболивающий укол 28-летней женщине сделал не имеющий права оказывать медуслуги человек.
Согласно материалам дела, вечером 10 октября 2025 года подозреваемый, занимавшийся незаконной медицинской практикой в поселке Лев Толстой, сделал инъекции обезболивающих препаратов 28-летней женщине, страдавшей неврологическим заболеванием. После проведенных процедур пациентка скончалась.
Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, в настоящее время следователями осмотрено место происшествия, назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы.
Предусмотренное санкцией статьи наказание достигает шести лет лишения свободы.
В тот же день, 10 октября, в стоматологическом кабинете Задонской ЦРБ скончалась 23-летняя пациентка, пришедшая лечить зубы.
0
1
1
0
1
Комментарии (8)