Батареи стали теплыми в 78% многоквартирных домах Липецка

Завтра — последний день запуска тепла в дома горожан.

По состоянию на сегодня отопление подано в 2 247 многоквартирных домов Липецка из 2 937 подключенных к централизованным теплосетям. Об этом GOROD48 сообщили в департаменте ЖКХ мэрии.Напомним, что в Липецке отопительный сезон для горожан начался 8 октября. Согласно графику, батареи должны стать теплыми во всех многоэтажках к 14 октября. То есть завтра.— Наладка гидравлического режима тепловых сетей, регулировка в тепловых узлах многоквартирных домов, в том числе наладка автоматизированных тепловых пунктов будет производиться ресурсоснабжающими и управляющими организациями до 7 ноября, — сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации.С начала отопительного периода в ЕДС поступило 146 заявок горожан относительно холода в квартирах. Часть из них связана с едва теплой водой в батареях. Липчане также жалуются на локальные аварии на внутридомовых и наружных инженерных сетях.— Важно понимать, что большинство отключений отопления в начале отопительного периода носят временный характер и направлены на обеспечение стабильной и эффективной работы системы в дальнейшем, — говорят в городской администрации.