Общество
31 минуту назад
Батареи стали теплыми в 78% многоквартирных домах Липецка
Завтра — последний день запуска тепла в дома горожан.
Напомним, что в Липецке отопительный сезон для горожан начался 8 октября. Согласно графику, батареи должны стать теплыми во всех многоэтажках к 14 октября. То есть завтра.
— Наладка гидравлического режима тепловых сетей, регулировка в тепловых узлах многоквартирных домов, в том числе наладка автоматизированных тепловых пунктов будет производиться ресурсоснабжающими и управляющими организациями до 7 ноября, — сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации.
С начала отопительного периода в ЕДС поступило 146 заявок горожан относительно холода в квартирах. Часть из них связана с едва теплой водой в батареях. Липчане также жалуются на локальные аварии на внутридомовых и наружных инженерных сетях.
— Важно понимать, что большинство отключений отопления в начале отопительного периода носят временный характер и направлены на обеспечение стабильной и эффективной работы системы в дальнейшем, — говорят в городской администрации.
