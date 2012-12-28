Все новости
Общество
243
48 минут назад
2

Улицы Плеханова и Гагарина энергетики обещают открыть к понедельнику

В Липецке продолжается масштабная реконструкция тепловых сетей.

Сегодня — последний пятый рабочий день с момента начала отопительного сезона в Липецке, с 8 октября. Предполагается, что тепло придет в каждый из многоквартирных домов. Кстати, сколько их? По одним данным, 2 937, по другим, таким же официальным, — 2 886.

В «РИР-Энерго» GOROD48 сообщили, что по состоянию на утро сегодняшнего дня по ее вине отопления нет лишь в 23 домах из 2 539, запитанных от котельных компании (остальные многоэтажки, на Соколе и на Сырском Руднике, находятся в зоне ответственности МУП «Липецктеплосеть»).

— Понятно, что эти 0,9% домов без тепла — цифра плавающая. Что-то включили, нашли порыв, отключили на время ремонта, но порядок цифр такой,— сказали в компании.

Вчера вечером департамент ЖКХ мэрии сообщил, что без отопления в понедельник оставалось 690 многоквартирных домов. Выходит, по вине «управляшек»?

— Не знаю, мы за ними не следим. Нам бы со своими вопросами разобраться, — ответили на том конце провода.

Кстати, как не склоняли в мэрии и в Госжилинспекции сначала «Квадру», а потом «РИР-Энерго» к допсоглашениям с УК на документальное оформление параметров теплоносителя для каждой многоэтажки, монополист на это не пошел. В итоге каждый отопительный сезон в Липецке начинается очень сложно из-за разбалансированной энергетиками и «управляшками» системы отопления, которая вместо общегородской с одинаковыми параметрами превратилась в лоскутное одеяло. И о возвращении к нормальной системе ее эксплуатации уже давно никто и не заикается.

В то же время «РИР-Энерго» продолжает масштабную реконструкцию тепловых сетей. Сейчас, например, подрядчик «РИР-Энерго», компания «Теплогарант», продолжает тянуть новые трубы от Липовской к тепловой камере у входа в Быханов сад. Для этой цели месяц назад, 16 сентября, была почти полностью перекрыта улица Гагарина. По состоянию на сегодня дорога восстановлена частично — машины и автобусы как ехали по двум выделенным дорожкам в противоположных направлениях, так и едут. А меж тем раскопка строителей еще и не дошла до тепловой камеры!

IMG_1537.jpg

IMG_1534.jpg

IMG_1528.jpg

IMG_1485.jpg

Чуть лучше — ситуация на полностью перекрытой улице Плеханова: новые трубы уже лежат в полностью закрытых лотках.

IMG_222.jpg

На наших глазах сегодня из действующей старой трубы сливали кипяток, чтобы состыковать опорожненную теплосеть с элементами новой, тянущейся от перекрестка улиц Интернациональной и Пролетарской.

IMG_2.jpg

IMG_22.jpg

— Напишите, что вторые сутки жители дома на Плеханова, 54 живут без горячей воды. А обещали отключить ее на время переврезки лишь на день, 13 октября. Понятно, что если горячую воду мы получали по временным схемам, спасибо энергетикам хоть за это, то тепла у нас еще и вовсе не было, — говорит нам прохожая.

IMG_1496.jpg

IMG_22222.jpg

IMG_222 (2).jpg

В «РИР-Энерго» заявили, что их подрядчики обязаны восстановить разрытые дороги на улицах Гагарина и Плеханова к 20 октября. На слова о том, что на Гагарина к этому сроку вряд ли успеют, отвечают: «А надо верить!»

Кстати, с начала года мэрия выдала липецкому «РИР-Энерго» 749 предписаний по незаконченному вовремя благоустройству на местах работ, а еще 144 — компании «РВК-Липецк», также не склонной заканчивать вовремя с наведением порядка. По фактам неисполнения предписаний по «раскопкам» составлено 336 протоколов. Суды наложили на «РИР-Энерго» 5,2 млн рублей штрафов, на «РВК Липецк» — на 132 тысячи.

А еще у мощной Юго-Западной котельной «РИР Энерго» меняет трубопровод диаметром в метр. Всего здесь должны переложить более 500 метров теплотрассы с проколом под железной дорогой. Также «РИР-Энерго» заканчивает обновление участка магистральной теплотрассы на улице Меркулова — от поликлиники до ТЦ «Октябрьский».

IMG_11111.jpg

IMG_11.jpg

IMG_111.jpg

На этом длинном объекте сегодня в 12 часов мы не видели ни одного рабочего. Зато увидели смонтированные в лотках рыжие трубы, которыми меняли старые сгнившие.

IMG_1.jpg

Оказалось, это — материал подрядчика «РИР-Энерго». Металлические трубы были закуплены им в 2024 году и хранились, очевидно, под открытым небом, раз уже покрылись ржавым налетом.
Комментарии (2)

Baynti
26 минут назад
а как же полимерные трубы которые 100 лет пролежал был же репортаж что в Липецке именно такие укладывают.
Эля
32 минуты назад
Судя по снимкам, этим трубам оставалось дышать от силы одну зиму.
