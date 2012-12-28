В Сенцово мужчину ошибочно избили из-за собаки

В Липецком округе 28-летний мужчина выслушал приговор за избиение прохожего из-за собаки. Ему назначили 120 часов обязательных работ за умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на прохожего мужчина напал вечером 30 октября прошлого года в селе Сенцово недалеко от здания территориального отдела. Он решил, что напугавшая его собака принадлежащей потерпевшему, и дважды ударил его по лицу.