Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре

А на Студеновском мосту осталось лишь нанести дорожную разметку.

Управление строительства Липецка разместило заказ на изготовление и установку чугунного ограждения для моста на пересечении улиц Фрунзе и Плеханова с начальной ценой работ в 5 674 390 рублей.Потенциальному подрядчику предстоит изготовить 38 столбов и 33 секции из литого чугуна, провести пескоструйную и дробеметную обработку отливок, покрыть их грунтовкой и покрасить. Ему также предстоит за свой счет выполнить работы по разработке эскизов и чертежей элементов ограды, спроектировать и разработать технологии модельной оснастки для отлива секций моста. Срок выполнения работ с установкой чугунных перил взамен нынешних пластиковых — до 10 декабря.Напомним, мост на Плехановском спуске ремонтирует Уваровская ПМК-22. Первую его часть строители открыли для движения в июле. Тогда же на мосту и появилась ограда из модного в последнее время композита. Однако глава Липецка Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть чугунные перила. Кстати, эскиз ограды и ее размер секций подрядчику нужно согласовать с заказчиком.Уваровской ПМК-22 новый мост на Плехановском спуске нужно сдать к 1 ноября. Осталось всего две недели, чтобы увидеть, справится ли подрядчик со своими обязательствами. К 1 ноября, кстати, другому подрядчику, липецкой компании «Капиталстрой», нужно сдать и мост улице Студеновской. Как выяснил GOROD48, на нем осталось лишь нанести дорожную разметку на свежий асфальт. И мост будет готов к техническому пуску (по первой части обновленного моста машины поехали в апреле).