Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Читать все
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
«Когда это закончится уже?»
Общество
До 20 ноября летним асфальтом в Липецке отремонтируют 18 дорог
Общество
Сильный ветер валит деревья
Общество
Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре
Общество
63-летний житель Грязей перевёл мошенникам 2 850 000 рублей
Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Происшествия
В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом
Происшествия
Читать все
Общество
354
48 минут назад
4

Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре

А на Студеновском мосту осталось лишь нанести дорожную разметку.

Управление строительства Липецка разместило заказ на изготовление и установку чугунного ограждения для моста на пересечении улиц Фрунзе и Плеханова с начальной ценой работ в 5 674 390 рублей.

Потенциальному подрядчику предстоит изготовить 38 столбов и 33 секции из литого чугуна, провести пескоструйную и дробеметную обработку отливок, покрыть их грунтовкой и покрасить. Ему также предстоит за свой счет выполнить работы по разработке эскизов и чертежей элементов ограды, спроектировать и разработать технологии модельной оснастки для отлива секций моста. Срок выполнения работ с установкой чугунных перил взамен нынешних пластиковых — до 10 декабря.

Напомним, мост на Плехановском спуске ремонтирует Уваровская ПМК-22. Первую его часть строители открыли для движения в июле. Тогда же на мосту и появилась ограда из модного в последнее время композита. Однако глава Липецка Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть чугунные перила. Кстати, эскиз ограды и ее размер секций подрядчику нужно согласовать с заказчиком.

Уваровской ПМК-22 новый мост на Плехановском спуске нужно сдать к 1 ноября. Осталось всего две недели, чтобы увидеть, справится ли подрядчик со своими обязательствами. К 1 ноября, кстати, другому подрядчику, липецкой компании «Капиталстрой», нужно сдать и мост улице Студеновской. Как выяснил GOROD48, на нем осталось лишь нанести дорожную разметку на свежий асфальт. И мост будет готов к техническому пуску (по первой части обновленного моста машины поехали в апреле).
ремонт мостов
0
0
0
1
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
5 минут назад
А стараю восстановить?
Ответить
Tt
17 минут назад
Какие то сроки не реальные, либо уже сделали(кто-то) и хотят других таким образом отсеять.
Ответить
Землянин
59 секунд назад
100%
Ответить
Первомайская
32 минуты назад
А на мосту первомайском чугунная осталась?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить