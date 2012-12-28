Все новости
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
«Когда это закончится уже?»
Общество
До 20 ноября летним асфальтом в Липецке отремонтируют 18 дорог
Общество
Сильный ветер валит деревья
Общество
Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре
Общество
63-летний житель Грязей перевёл мошенникам 2 850 000 рублей
Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Происшествия
В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом
Происшествия
Общество
1425
сегодня, 11:27
23

Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды

В 11 отключена только горячая вода.

Сегодня в связи с проведением ремонтных работ приостановлена подача горячей воды и отопления до 16:00 в домах на улицах Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24, Водопьянова, 37, 39, 41, Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Из-за монтажа врезки в новую тепловую систему на улице Пролетарской до одиннадцати вечера 14 октября отключена горячая вода на улицах Гагарина, 15, Желябова, 4, Интернациональной, 35б, 49, 57, Плеханова, 54, 72, 78, 80, Пролетарской, 10, 10а.

Об этом сообщили в Липецком филиале «РИР Энерго».
Комментарии (23)

Сначала новые
Толстого 28
9 минут назад
В квартире тепло отопление дали батареи отключил а то будет жарко
Ответить
30 домов
14 минут назад
Может, 300 ?
Ответить
На улице Лутова
16 минут назад
больше месяца нет горячей воды, иногда правда тепленькая бывает и холодная еле льется
Ответить
Лена
25 минут назад
И правильно не нужно сейчас никакое отопление. На улице тепло и на этой неделе до +15 градусов.
Ответить
Житель Ленина, 3.
33 минуты назад
Месяц без горячей воды. Проблему найти не могут, скорее всего даже не пытаются. Отопление не дали. Холод в квартире. Включены обогреватели, но они не справляются.
Ответить
победы 51/3
35 минут назад
загадка века когда будет отопление?
Ответить
Индустриальная 10
37 минут назад
Еженедельно по 2 - 3 дня вместо горячей идет холодная вода (обычно под выходные дни). Ни Квадра, ни УК, ни ЖЭК на себя ответственность не берут - не их вина. Какая то бессовщина - спасите, помогите.
Ответить
Внушаемый
44 минуты назад
Жкх нужно брать в муниципальные руки. На советском наследии уже невозможно разбогатеть не вкладываясь.
Ответить
есенина 2
53 минуты назад
с субботы нет горячей воды.
Ответить
Слесарь-сантехник
43 минуты назад
Читайте стихи Есенина, чтобы не зацикливаться на отсутствии горячей воды
Ответить
есенина 2
36 минут назад
Читайте стихи Есенина, чтобы не зацикливаться на отсутствии горячей воды воспользуюсь вашим советом
Ответить
Проспект Победы
сегодня, 11:57
Есть и тепло, и свет, и горячая вода
Ответить
Замéрзшие липчане
52 минуты назад
Тогда мы идéм к вам! Погреться...
Ответить
