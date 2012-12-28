В 11 отключена только горячая вода.

Сегодня в связи с проведением ремонтных работ приостановлена подача горячей воды и отопления до 16:00 в домах на улицах Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24, Водопьянова, 37, 39, 41, Смургиса, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.Из-за монтажа врезки в новую тепловую систему на улице Пролетарской до одиннадцати вечера 14 октября отключена горячая вода на улицах Гагарина, 15, Желябова, 4, Интернациональной, 35б, 49, 57, Плеханова, 54, 72, 78, 80, Пролетарской, 10, 10а.Об этом сообщили в Липецком филиале «РИР Энерго».