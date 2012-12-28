Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
В 11 отключена только горячая вода.
Из-за монтажа врезки в новую тепловую систему на улице Пролетарской до одиннадцати вечера 14 октября отключена горячая вода на улицах Гагарина, 15, Желябова, 4, Интернациональной, 35б, 49, 57, Плеханова, 54, 72, 78, 80, Пролетарской, 10, 10а.
Об этом сообщили в Липецком филиале «РИР Энерго».
