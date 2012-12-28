Все новости
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Студёновский мост открыт для движения
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
Как в горсовете катили резину на мэрию
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс
Спорт
В Липецке оборудована третья за год модельная библиотека
Общество
Бизнес из пяти регионов искал партнеров на форуме в Липецке
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Спорт
Девять веков истории Ельца отобразят на улице Коммунаров
Общество
Происшествия
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку

На теле пса по кличке Дружок — четкие раны от острого предмета.

Врачи одной из липецких ветеринарных клиник сообщили о втором случае жестокого обращения с животными за неделю. 12 октября они спасали кота от последствий пулевого ранения в глаз. К сожалению, пулю так и не удалось достать: она застряла глубоко в черепе. А на этот раз порезанную собаку.

Как рассказали в ветклинике, пес Дружок изначально был уличным, но прибился к людям и остался жить у них. Его подлечили. Недавно Дружок сбежал и пришел домой через неделю весь израненный — поврежден даже язык.

cvtlIm2E6Lyie1byWopgdgKIgknDpMMA0GWQ5UFomcsy9qxD4PGSnCelmLyyao_H65biV4KYPHUO8OGPegrx4S5z.jpg

SEEJt_CoU31r5v1AFdl7smzSAOrT9o1SokJRbPhd9nTneJynq7gB6eWQKwNjKZyFA66flKGAwFXJd8pBcbgE-oYx.jpg

UnomiZoG7FRAfh25x-p8fpNOUt7mjgRAmMo9AGjKqt0uyDnw61SDnGHm0e1I0TB_1HCfUFG_PzkRhYbygzcY2gKo.jpg

ftjs6ejOfcvdzCjnd46cYdDA4OwczaNEQQHMMLdGdTtfhZTsY-Itasj6jNo6g_5gl7r1H8Bv-3k6kY4-60t2u429.jpg

«Хорошо видно, что это не обычный порез, а четкие раны от острого предмета. Была ли это лопата, а может и вовсе нож, теперь никто не узнает. Но явно видно, что сделал это «человек», — отмечают ветеринары.

Фото — vk.com
собаки
животные
Комментарии (6)

13
13 минут назад
А чему мы все удивляемся? В городе повсюду камеры, а толку то ? Хоть бы раз кого нибудь поймали и наказали бы ,тогда бы может эти живодёры подумали прежде чем издеваться над беззащитными..........
версия
23 минуты назад
Может быть, он запутался в колючей проволоке где-то, и пока выбирался, весь порезался?..
Оксана
34 минуты назад
Скажите, пожалуйста, этот пёс случайно раньше не на Опытной обитал? Тут тоже бегал похожий по кличке Дружок, но потом пропал. Его очень все любили, кормили, обрабатывали от клещей и т.д. Последний раз видели его на жд вокзале, но тоже очень давно.
Светлана
45 минут назад
Нет слов
Нервная мать
50 минут назад
Люди озверели. Ни одна собака не озверели будучи сытой, а эти от сытости звереют. Жалко не того, кто покалечил собаку. Жалко его род.
общество
51 минуту назад
Отследить надо по камерам, что вы как дети. и дать заслуженное наказание по статье УК. поставить на мэрский и общественный контроль и доложить о выполнении.
