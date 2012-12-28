Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Происшествия
500
сегодня, 16:00
6
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
На теле пса по кличке Дружок — четкие раны от острого предмета.
Как рассказали в ветклинике, пес Дружок изначально был уличным, но прибился к людям и остался жить у них. Его подлечили. Недавно Дружок сбежал и пришел домой через неделю весь израненный — поврежден даже язык.
«Хорошо видно, что это не обычный порез, а четкие раны от острого предмета. Была ли это лопата, а может и вовсе нож, теперь никто не узнает. Но явно видно, что сделал это «человек», — отмечают ветеринары.
Фото — vk.com
0
8
11
0
2
