Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок

Липчане просят продлить ряд маршрутов, чтобы ездить по городу без пересадок.
Председателя департамента транспорта мэрии Александра Лукинова забросали вопросами. Так, вице-спикер горсовета Игорь Подзоров, поблагодарив мэрию за изменение 332-го маршрута, связывающего район Опытной с Левобережьем — автобус стал ездить по улице Советской — поинтересовался, когда в городе вместо маршрутов-наклеек на остановках появятся электронные табло? «Чтобы пассажиры на остановках могли знать, когда приедет нужный им автобус?»
Александр Лукинов ушел от прямого ответа, сославшись на возможность увидеть автобусы в приложениях смартфонов. Но тут же сам и признался, что такие приложения работают с перебоями. Он считает, что, во-первых, в «Яндексе» не очень четкие алгоритмы отображения общественного транспорта, во-вторых, с электронных сервисов «маршрутки» периодически пропадают из-за желтых и красных уровней воздушной тревоги. В прошлом году по этой причине пассажиропоток в Липецке упал на миллион человек.
Тему транспортной доступности проложил депутат Андрей Бугаков. Он спросил, когда автобусы поедут по новой улице Виктора Музыки, разделяющей микрорайоны «Звездный» и «Взлетный» на Опытной? Ему ответили, что скоро: как только дорожники подготовят инфраструктуру на стыке этой улицы с Боевым проездом, между новыми микрорайонами поедут автобусы 11-го маршрута.
Председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Пономарев, попросил чиновников, как можно скорее заводить на новую дорогу хотя бы 11-й маршрут, ведь автобус как воздух нужен жителям «Взлетного». Сейчас они идут по километру, чтобы попасть на остановки улицы Опытной. К тому же, с 1 сентября в микрорайоне работает самая большая школа области, в которую часть детей и учителей ездят на автобусах из других районов города.
Депутат Павел Цуканов вновь поднял тему смены арендатора 343-го маршрута, который до 1 октября связывал поселок Дачный с «Елецким», а с начала этого месяца возит жителей поселка лишь до остановки «9-й микрорайон». Павел Цуканов предложил мэрии подстроить график маршрута, который сейчас обслуживает муниципальный перевозчик, под интересы учеников 37-й поселковой школы, в которой, чтобы не пропустить редкие вечерние автобусы, до минимума сократили перемены (о чем рассказывал GOROD48). Александр Лукинов сказал, что с 1 ноября АО «Липецкпассажиртранс» выведет на маршрут дополнительную машину, что сократит время ожидания автобусов.
— А какова ситуация с кадрами в отрасли? — задал вопрос депутат Андрей Выжанов.
Если во вторник в комментариях GOROD48 о ситуации с 343-м автобусом председатель дептранса сказал, дословно, что «в «Липецкпассажиртранс» приходят молодые водители. Буквально каждый день по нескольку человек», то сегодня он же признал дефицит водителей у всех перевозчиков вне зависимости от формы собственности. «Новые водители приходят не так активно, как мы бы того хотели». И добавил, что липецким перевозчикам в целом не хватает от ста до двухсот водителей.
Депутат Александр Перевозчиков попросил мэрию запустить хотя бы один маршрут к ЖК «Бородинский», в котором живут 2 800 человек, а также продлить 39-й маршрут от сокольской автостанции до железнодорожного вокзала. «В Сселках и Желтых Песках живет восемь тысяч человек. И многим нужно делать пересадку на Соколе, чтобы добраться учебы и работы». В ответ ему сказали, что на продление маршрутов более чем на 10% нужны торги и дополнительное финансирование. Денег в горбюджете на это нет. В то же время председатель дептранса признал, что горожане просят продлить 39-й маршрут и в другом направлении — до нового городского кладбища.
В свою очередь, уже за своих избирателей вступилась депутат Татьяна Шипилова. Она попросила завести на сокольскую гору с Заводской площади один из маршрутов, хотя бы 315-й. Хотя бы до площади Горского. «Каждый первый житель Сокола — за!» Но со слов Александра Лукинова оказалось, что против перевозчики. И некоторые пассажиры.
Сейчас липчан по 69 маршрутам возят 22 перевозчика, среди которых два муниципальных — АО «Липецкпассажиртранс» и МУП «Горэлектротранс». За девять месяцев этого года они перевезли 55,3 млн пассажиров, проехав в общей сложности 23 млн километров (что соответствует 550 виткам вокруг Земли по экватору).
