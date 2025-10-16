Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Как в горсовете катили резину на мэрию
В горсовете обсудили вывоз старых шин: услуга стала в семь раз дороже, а резины во дворах, кажется, не убавилось.
Но дело еще и в том, что по этим договорам вывезенные шины нужно утилизировать.
— Кто контролирует утилизацию шин? И где их утилизируют? — спросил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев заместителя председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Стежина.
На первый вопрос Павел Стежин ответил, что заказчик, управление главного смотрителя. На второй — развел руками, добавив, что не владеет никакой конкретикой на этот счет.
Борис Понаморев ответил, что зря. Что такими вопросами сейчас активно интересуются Следственный комитет.
— Я был в частном порядке на предприятии в Казинке, где перерабатывают шины. Там все ими просто завалено! Я видел древний станок, похожий на печатный, где разделывают шины. Понял, что никто не заинтересован в их переработке, — поделился своими наблюдениями с коллегами депутат Олег Косолапов.
В свою очередь, Борис Понаморев поделился с коллегами фотографиями двора на улице Зегеля, в котором шины разложены как в китайской игре го. Только вот если в этой игре надо огородить своими фишками как можно больше игрового поля, то какую цель преследуют горожане, выкладывая под балконами композиции из покрышек, являющихся, между прочим, токсичными отходами IV класса опасности?
Вице-спикер Игорь Подзоров о дворе в своем округе, где в свежеблагоустроенном доре на Мичурина, 38а не в ту сторону активные жители соорудили клумбы из десятков шин и украсили ими входы в подъезды. А ведь это давно запрещено городскими правилами благоустройства!
Где же цветоводы-активисты взяли шины? Очевидно, у входа соседней шиномонтажки в ГК «Металлист-16» или же с ближайшей мусорки, где подозрительно часто вырастает груда авторезины. Меж тем у автосервисов и гаражных кооперативов должны быть свои договоры с утилизаторами шин.
Не получается ли так, что бюджетные средства тратятся не по назначению? Что подрядчикам управления главного смотрителя проще вывезти шины с мест их накопления частными организациями, чем рыскать по мусоркам в микрорайонах, собирая оставленные на контейнерных площадках покрышки, выдирать их из бетона и грунта?
— Обидно, что услуга подорожала в семь раз, а ее качество осталось прежним! Это неправильно! Шины нужно вывозить именно из микрорайонов, от домов. И эта претензия даже не к подрядчикам, а к заказчику! — заявил Борис Понаморев.
Игорь Подзоров спросил у председателя департамента развития территории Ольги Логиновой о том, предусмотрены ли региональным Кодексом об административных правонарушениях штрафы за складирование шин в непредназначенных для этого местах? Прямого ответа вице-спикер не получил. Зато услышал жалобы на то, что без присутствия полицейских сотрудники городских управ не могут составить административные протоколы на нарушителей, которые, не боясь даже камер видеонаблюдения, привозят на контейнерные площадки в микрорайонах старую авторезину.
— Почему мы такие беззубые? — только и сказал в ответной реплике Игорь Подзоров.
А Борис Понаморев предложил мэрии начать создавать прецеденты привлечения к ответственности нарушителей Правил благоустройства Липецка. Надо же, наконец, начать наводить порядок в своем городе!
