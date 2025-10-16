Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
Студёновский мост открыт для движения
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
Читать все
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
Как в горсовете катили резину на мэрию
Общество
Пьяный водитель пытался дать взятку вызвавшему ДПС участковому
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Рено Сандеро»
Происшествия
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецке оборудована третья за год модельная библиотека
Общество
Девять веков истории Ельца отобразят на улице Коммунаров
Общество
Рост цен на бензин еще немного замедлился
Экономика
Читать все
Общество
215
28 минут назад
6

Как в горсовете катили резину на мэрию

В горсовете обсудили вывоз старых шин: услуга стала в семь раз дороже, а резины во дворах, кажется, не убавилось.

В прошлом году с улиц и из дворов Липецка подрядчик управления главного смотрителя, компания «СоюзРубин-Втормет», вывезла 1 036 тонн старых автомобильных покрышек. Работа обошлась горбюджету в миллион рублей. За девять месяцев этого года тот же подрядчик вывез 676 тонн лысой резины, а другой, ООО «ПромСтройСервис» — 212 тонн. При этом общая сумма двух контрактов составила уже семь миллионов. Оставшихся средств хватит, чтобы до конца года вывезти еще 200 тонн таких отходов.

Но дело еще и в том, что по этим договорам вывезенные шины нужно утилизировать.

— Кто контролирует утилизацию шин? И где их утилизируют? — спросил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев заместителя председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Стежина.

На первый вопрос Павел Стежин ответил, что заказчик, управление главного смотрителя. На второй — развел руками, добавив, что не владеет никакой конкретикой на этот счет.

Борис Понаморев ответил, что зря. Что такими вопросами сейчас активно интересуются Следственный комитет.

— Я был в частном порядке на предприятии в Казинке, где перерабатывают шины. Там все ими просто завалено! Я видел древний станок, похожий на печатный, где разделывают шины. Понял, что никто не заинтересован в их переработке, — поделился своими наблюдениями с коллегами депутат Олег Косолапов.

q2bqbp83y218to4zsptawu4f1rd3uyy9.jpg

zpnz698bbgo999j2pehqb5ntvowtnyds.jpg

yy8vj8dwz3jqeo3ka7pmn3auii8b476u.jpg

В свою очередь, Борис Понаморев поделился с коллегами фотографиями двора на улице Зегеля, в котором шины разложены как в китайской игре го. Только вот если в этой игре надо огородить своими фишками как можно больше игрового поля, то какую цель преследуют горожане, выкладывая под балконами композиции из покрышек, являющихся, между прочим, токсичными отходами IV класса опасности?

d82d2d94-ffcf-405e-9e6a-45ba7258b1ea.jpg+2025-10-16-14.44.04+niz.jpg

Вице-спикер Игорь Подзоров о дворе в своем округе, где в свежеблагоустроенном доре на Мичурина, 38а не в ту сторону активные жители соорудили клумбы из десятков шин и украсили ими входы в подъезды. А ведь это давно запрещено городскими правилами благоустройства!

3eabf5f4-0d4c-4a2c-9a78-054fa4fc08aa.jpg+2025-10-16-14.44.04+niz.jpg

714e417d-b008-4771-a41d-564edd574988.jpg+2025-10-16-14.44.04+niz.jpg

Где же цветоводы-активисты взяли шины? Очевидно, у входа соседней шиномонтажки в ГК «Металлист-16» или же с ближайшей мусорки, где подозрительно часто вырастает груда авторезины. Меж тем у автосервисов и гаражных кооперативов должны быть свои договоры с утилизаторами шин.

Не получается ли так, что бюджетные средства тратятся не по назначению? Что подрядчикам управления главного смотрителя проще вывезти шины с мест их накопления частными организациями, чем рыскать по мусоркам в микрорайонах, собирая оставленные на контейнерных площадках покрышки, выдирать их из бетона и грунта?

70df509d-12fd-4121-b278-c7563116bc37.jpg+2025-10-16-14.44.04+niz.jpg

21759d29-19ec-47cf-9956-f4d7b2bb31e3.jpg+2025-10-16-14.44.04+niz.jpg

ee8f5d64-d0a0-4173-8486-4b2b74f41d8c.jpg+2025-10-16-14.44.04+niz.jpg

bbe2e6cd-dfbb-4188-a826-86f81b3f72f0.jpg+2025-10-16-14.44.04+niz.jpg

fb4d56d1-bc5e-488d-9b6f-8b6c3215fda7.jpg+2025-10-16-14.44.04+niz.jpg

— Обидно, что услуга подорожала в семь раз, а ее качество осталось прежним! Это неправильно! Шины нужно вывозить именно из микрорайонов, от домов. И эта претензия даже не к подрядчикам, а к заказчику! — заявил Борис Понаморев.

Игорь Подзоров спросил у председателя департамента развития территории Ольги Логиновой о том, предусмотрены ли региональным Кодексом об административных правонарушениях штрафы за складирование шин в непредназначенных для этого местах? Прямого ответа вице-спикер не получил. Зато услышал жалобы на то, что без присутствия полицейских сотрудники городских управ не могут составить административные протоколы на нарушителей, которые, не боясь даже камер видеонаблюдения, привозят на контейнерные площадки в микрорайонах старую авторезину.

— Почему мы такие беззубые? — только и сказал в ответной реплике Игорь Подзоров.

А Борис Понаморев предложил мэрии начать создавать прецеденты привлечения к ответственности нарушителей Правил благоустройства Липецка. Надо же, наконец, начать наводить порядок в своем городе!
0
0
0
1
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вопрос
10 минут назад
Откуда у них фото с наружней камеры , если доступ запрещён ?
Ответить
Капитан Очевидность
12 минут назад
ПАНОМАРЕВУ !!!!!! надо на округе почаще появляться , там где сейчас покрышки , раньше парковались автомобили , грязь была по уши , местные жители таким образом защитили свою придомовую территорию.
Ответить
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
14 минут назад
--- Надо же, наконец, начать наводить порядок в своем городе! ---
Ответить
Ну и
17 минут назад
и куда я должен девать старую резину(4 шт.?)
Ответить
Савелий
9 минут назад
Утильсбор при покупке уплатил?
Ответить
я
20 минут назад
Какой глупый депутат! Покрышки под окнами выкладывают, чтобы жоповозки травку не мяли!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить