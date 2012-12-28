Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке воют сирены - красный уровень по всей области
Происшествия
Ночной дрифт закончился аварией
Происшествия
В Липецкой области сбиты БПЛА
Происшествия
Пожар на свалке грозил перекинуться на автозаправку
Происшествия
Утром в области работало ПВО
Происшествия
Потепление в Липецкой области стремится догнать лето
Погода в Липецке
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Спорт
Пострадавший от падения светофора липчанин введен в медикаментозную кому
Происшествия
Машины поехали по тротуару улицы Доватора
Общество
В Липецке разбился насмерть 40-летний мужчина
Происшествия
Читать все
Липецкая область попала в топ-20 регионов по скорости роста зарплат
Экономика
Автобус снес «Ниву» на улице Баумана
Происшествия
Почему в липецкой новостройке не оказалось части выходов проверит Следственный комитет
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
37-летняя липчанка «одолжила» деньги мошенникам
Происшествия
Из водоёма достали тело 58-летнего мужчины
Происшествия
За три месяца липчане оформили около 1,5 тысячи ипотечных кредитов
Экономика
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
61-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме
Происшествия
Читать все
Общество
471
37 минут назад
2

Почему в липецкой новостройке не оказалось части выходов проверит Следственный комитет

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Липецкой области Евгению Шаповалову проверить жалобы жильцов ЖК «Архитектор».

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Липецкой области Евгению Шаповалову организовать проверку жалоб жильцов новостройки, к которой у них много нареканий. «В доме отсутствует отопление, а сама постройка не соответствует первоначальной проектной документации», — сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о первом из двух домов ЖК «Архитектор», построенном компанией «Строймастер» в микрорайоне «Университетский». О сути конфликта между ее жильцами и застройщиком мы уже рассказывали: покупатели квартир не нашли обещанных сквозных подъездов в трех из семи подъездов.

uy8s7dafushio21ruf2jnn9aaeqjkbw6.jpg

вместо выходов на улицу жители увидели стены с зеркалами со светящимися надписями «Улыбнитесь»

Им предложено входить в дом со двора, однако этот путь опасен. Во-первых, сейчас у дома нет пешеходной зоны, она — проезд для строительной техники. Во-вторых, люди будут пересекаться с машинами, въезжающими в подземные парковки или выезжающими из нее.

0uqx5gf2r0y1cfdrzbwkrx3q4g5703e1.jpg

жителям ЖК предложено входить в дом №4г со двора — между этими воротами подземных парковок

Помимо этого, новоселы жаловались, что получили ключи в январе, а отопление в дом подали лишь в марте. Некоторые обижены на застройщика из-за того, что получили квартиры меньшей площади, чем было указано в договоре купли-продажи. А у жильцов последних этажей протекали потолки.

Однако застройщик уверен, что не нарушал никаких законов.
градостроительство
скандал
0
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
17 минут назад
Выяснить кому будет принадлежать аренда данной территории. Ответ прост.
Ответить
Потребитель
17 минут назад
Потому что надо покупать полностью готовый к продаже товар, а не вестись на рекламу в интернете.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить