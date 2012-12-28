Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
471
37 минут назад
2
Почему в липецкой новостройке не оказалось части выходов проверит Следственный комитет
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Липецкой области Евгению Шаповалову проверить жалобы жильцов ЖК «Архитектор».
Речь идет о первом из двух домов ЖК «Архитектор», построенном компанией «Строймастер» в микрорайоне «Университетский». О сути конфликта между ее жильцами и застройщиком мы уже рассказывали: покупатели квартир не нашли обещанных сквозных подъездов в трех из семи подъездов.
вместо выходов на улицу жители увидели стены с зеркалами со светящимися надписями «Улыбнитесь»
Им предложено входить в дом со двора, однако этот путь опасен. Во-первых, сейчас у дома нет пешеходной зоны, она — проезд для строительной техники. Во-вторых, люди будут пересекаться с машинами, въезжающими в подземные парковки или выезжающими из нее.
жителям ЖК предложено входить в дом №4г со двора — между этими воротами подземных парковок
Помимо этого, новоселы жаловались, что получили ключи в январе, а отопление в дом подали лишь в марте. Некоторые обижены на застройщика из-за того, что получили квартиры меньшей площади, чем было указано в договоре купли-продажи. А у жильцов последних этажей протекали потолки.
Однако застройщик уверен, что не нарушал никаких законов.
0
0
0
1
1
Комментарии (2)