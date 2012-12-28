42 минуты назад

33-летний тербунец взял у коллеги телефон и оформил на него кредит в 150 тысяч рублей

За мошенничество он получил 200 часов обязательных работ.

33-летний житель Тербунского округа получил 200 часов обязательных работ за мошенничество.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина воспользовался доверительными отношениями с коллегой, получил доступ к его мобильному телефону и банковскому приложению, и оформил на его имя кредит на 150 тысяч рублей, а деньги перевёл на свой счет.

В суде мошенник признал вину и раскаялся. Он также вернул кредит банку. Но от судимости и наказания в виде обязательных работ это не спасло.
