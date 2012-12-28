Происшествия
932
сегодня, 16:25

В многодетной семье умерла годовалая девочка

Причины смерти малышки выясняют правоохранители. Предварительная версия трагедии: у девочки было врождённое заболевание сердца.

Газета «Задонская правда» сообщила о смерти годовалой девочки в деревне Колесово 1-е Хмелинецкого территориального отдела. Трагедия в многодетной семье участника СВО (помимо этой девочки, в семье ещё четверо несовершеннолетних детей) произошла ещё 29 апреля.

«Вечером 28 апреля у ребёнка поднялась температура. Дома девочке дали жаропонижающее средство. Утром её обнаружили без признаков жизни, после чего мать обратилась в экстренные службы. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть», — сообщает районная газета.

По данным GOROD48, у девочки было врождённое заболевание сердца. Назначена гистологическая экспертиза. Причины смерти ребенка устанавливают правоохранители.

«В рамках проверки изучаются медицинские документы девочки, в том числе данные последних осмотров у педиатра, а также обстоятельства оказания помощи», — добавляет «Задонская правда».
