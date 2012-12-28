сегодня, 16:25
В многодетной семье умерла годовалая девочка
Причины смерти малышки выясняют правоохранители. Предварительная версия трагедии: у девочки было врождённое заболевание сердца.
«Вечером 28 апреля у ребёнка поднялась температура. Дома девочке дали жаропонижающее средство. Утром её обнаружили без признаков жизни, после чего мать обратилась в экстренные службы. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть», — сообщает районная газета.
По данным GOROD48, у девочки было врождённое заболевание сердца. Назначена гистологическая экспертиза. Причины смерти ребенка устанавливают правоохранители.
«В рамках проверки изучаются медицинские документы девочки, в том числе данные последних осмотров у педиатра, а также обстоятельства оказания помощи», — добавляет «Задонская правда».
