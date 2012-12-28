Липчанин зарезал знакомого в машине соседа

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились.





Жуткая история произошла 1 мая на улице Московской в Липецке: трое мужчин выпивали в машине, а потом один из них изрезал собутыльника ножом.«По данным следствия, днем 1 мая подозреваемый, встретив на улице Московской знакомого, сел на заднее сиденье его автомобиля, где находился их сосед, для совместного распития спиртного. Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. При выяснении отношений подозреваемый нанес 49-летнему пассажиру автомобиля множественные удары ножом в грудную клетку, шею и лицо. От полученных ранений потерпевший скончался», — сообщает областное управление Следственного комитета, которое расследует дело об этом убийстве.49-летний подозреваемый задержан. Он во всем признался, а также показал место, куда после убийства выбросил нож — палисадник.«По ходатайству следователя подозреваемый судом заключен под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств. Назначены судебные экспертизы», — добавили в Следкоме.