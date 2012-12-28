Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Уголовное дело по части второй статьи 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни» направлено в суд.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в 2023 году женщина познакомилась с 29-летним мужчиной и между ними сразу же вспыхнули взаимные чувства. Через некоторое время пара стала жить вместе. Но, данным следствия, женщина утаила от партнёра, что является носителем вируса иммунодефицита человека и заразила его.
Всё тайное рано или поздно становится явным: в апреле этого года при клинико-иммунологическом лабораторном исследовании мужчина выяснил, что он заражен ВИЧ. Когда правда вскрылась, мужчина не простил и обратился с заявлением в полицию, где в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно уже направлено на рассмотрение в суд.
Теперь по части второй статьи 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни» женщине грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Похожие дела в Липецкой области уже были. И как ни странно — тоже в Чаплыгинском районе.
Летом 2022 года житель Чаплыгинского района познакомился с одинокой женщиной. Вскоре они стали жить вместе, но мужчина утаил от дамы, что заражен вирусом иммунодефицита. В сентябре 2023 года женщина сдала анализы и узнала о страшном диагнозе. А потом обратилась с заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 122 УК РФ, которое также дошло до суда. Но тогда женщина простила в суде заразившего её ВИЧ мужчину: Чаплыгинский районный суд прекратил резонансное дело за примирением сторон.
