36 минут назад
Липецкая вечЁрка: смерть годовалой девочки, аварийный дрифт и новый министр спорта
Сегодня, 4 мая, стало известно о смерти девочки в Задонском округе, дрифт на улице Московской закончился аварией, и названо имя предполагаемого министра спорта Липецкой области.
Следователи сейчас выясняют обстоятельства приведшие к трагедии. По предварительной версии, у девочки было врожденное заболевание сердца.
Известно, что она росла в многодетной семье. У матери еще четверо детей. Отец находится в зоне СВО.
И еще о медицинских новостях. GOROD48 продолжает следить за здоровьем пенсионера, на которого 28 апреля упал светофора. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Его перевезли из реанимационного отделения 4-й горбольницы в отделение интенсивной терапии областной больницы. Пациент введен в медикаментозную кому и находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
В Октябрьском районном суде Липецка началось рассмотрение громкого дела лжеврачей из псевдомедицинских центров: «Путь здоровья» и «Асана».
По делу проходят более 80 потерпевших, а общий ущерб превысил 18,8 миллиона рублей. Свои деньги пациенты отдавали лжеврачам с июня 2021 по май 2024 года.
Женщина-инвалид отсудила у Тербунской районной больницы двойную стоимость инсулина. По решению суда ей причитаются не только потраченные на лекарства деньги — 4 036 рублей, но и компенсация морального вреда — ещё 5 000 рублей.
Детскую поликлинику на улице Детской летом начнут ремонтировать. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.
Где пациентов поликлиники будут принимать во время ее ремонта, пока не решено.
— Возможно, ремонт будет вестись попеременно в разных крыльях здания, с приемом в том, где не ведутся работы. Возможно, принимать больных будут в отделении медицинской профилактики, — рассказали GOROD48 в региональном Минздраве.
Минувшей ночью жильцы ЖК «Приоритет» были разбужены шумом моторов. На кольце улицы Московской любители острых ощущений устроили дрифт, правда, неудачный, один из водителей въехал в бордюр.
«Естественный отбор. Никого не жаль!», — заявил Добрый ээх.
«ГИБДД, ваш выход! Нарушение имеется, за вами только наказать и казну пополнить!», — предложил Горожанин.
Накануне вечером в Грязях на улице Орджоникидзе разбился 16-летний подросток на мопеде. Парня доставили в травмпункт.
Сегодня днем на перекрестке улиц Баумана и Пожарского столкнулись автобус и автомобиль «Нива». В аварии никто не пострадал, только помяло «Ниву» и светофор.
С 20 апреля улицп Доватора, между перекрестками с проспектом Победы и улицей Папина, закрыта на ремонт теплосети. Водители нашли альтернативу — тротуар. Пешеходы вынуждены делить узкую дорожку не только с легковушками, но и с грузовиками.
«Город высокой культуры», — заметил Вот так.
По данным GOROD48, на этой неделе будет объявлено о назначении нового руководителя министерства спорта физкультуры и спорта Липецкой области, им станет 47-летний Александр Митин.
Сейчас он руководит областной комплексной спортивной олимпийского резерва, ранее возглавлял СШОР по лёгкой атлетике.
Напомним, кресло регионального министра спорта оказалось свободным 6 марта после того, как его покинула Ксения Казакова, которая сейчас является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
«Достойный человек, профессионал, который болеет за спорт всей душой. Единственный минус — ОКСШОР остался без Бати», — написал Аноним.
Срочно меняйте гардероб, завтра в Липецке будет жарко! По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +25 градусов. Это, кстати, отнюдь не рекордные показатели. Самым жарким день 5 мая был в Липецке в 1963 году, тогда столбики термометров поднялись до +29.
