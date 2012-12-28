Общество
276
36 минут назад

Липецкая вечЁрка: смерть годовалой девочки, аварийный дрифт и новый министр спорта

Сегодня, 4 мая, стало известно о смерти девочки в Задонском округе, дрифт на улице Московской закончился аварией, и названо имя предполагаемого министра спорта Липецкой области.

В деревне Колесово 1-е Задонского округа 29 апреля умерла годовалая девочка. Как сообщает газета «Задонская правда», накануне у ребёнка поднялась температура, ему дали жаропонижающее, а утром девочка уже не дышала. Ее мать позвонила в экстренные службы, но медикам оставалось только констатировать смерть ребенка.

Следователи сейчас выясняют обстоятельства приведшие к трагедии. По предварительной версии, у девочки было врожденное заболевание сердца.

Известно, что она росла в многодетной семье. У матери еще четверо детей. Отец находится в зоне СВО.

И еще о медицинских новостях. GOROD48 продолжает следить за здоровьем пенсионера, на которого 28 апреля упал светофора. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Его перевезли из реанимационного отделения 4-й горбольницы в отделение интенсивной терапии областной больницы. Пациент введен в медикаментозную кому и находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

В Октябрьском районном суде Липецка началось рассмотрение громкого дела лжеврачей из псевдомедицинских центров: «Путь здоровья» и «Асана».

По делу проходят более 80 потерпевших, а общий ущерб превысил 18,8 миллиона рублей.  Свои деньги пациенты отдавали лжеврачам с июня 2021 по май 2024 года.

Женщина-инвалид отсудила у Тербунской районной больницы двойную стоимость инсулина. По решению суда ей причитаются не только потраченные на лекарства деньги — 4 036 рублей, но и компенсация морального вреда — ещё 5 000 рублей.

Детскую поликлинику на улице Детской летом начнут ремонтировать. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Где пациентов поликлиники будут принимать во время ее ремонта, пока не решено.

— Возможно, ремонт будет вестись попеременно в разных крыльях здания, с приемом в том, где не ведутся работы. Возможно, принимать больных будут в отделении медицинской профилактики, — рассказали GOROD48 в региональном Минздраве.

Минувшей ночью жильцы ЖК «Приоритет» были разбужены шумом моторов. На кольце улицы Московской любители острых ощущений устроили дрифт, правда, неудачный, один из водителей въехал в бордюр.


«Естественный отбор. Никого не жаль!», — заявил Добрый ээх.

«ГИБДД, ваш выход! Нарушение имеется, за вами только наказать и казну пополнить!», — предложил Горожанин.

Накануне вечером в Грязях на улице Орджоникидзе разбился 16-летний подросток на мопеде. Парня доставили в травмпункт.

Сегодня днем на перекрестке улиц Баумана и Пожарского столкнулись автобус и автомобиль «Нива». В аварии никто не пострадал, только помяло «Ниву» и светофор.



С 20 апреля улицп Доватора, между перекрестками с проспектом Победы и улицей Папина, закрыта на ремонт теплосети. Водители нашли альтернативу — тротуар. Пешеходы вынуждены делить узкую дорожку не только с легковушками, но и с грузовиками.


«Город высокой культуры», — заметил Вот так.

По данным GOROD48, на этой неделе будет объявлено о назначении нового руководителя министерства спорта физкультуры и спорта Липецкой области, им станет 47-летний Александр Митин.



Сейчас он руководит областной комплексной спортивной олимпийского резерва, ранее возглавлял СШОР по лёгкой атлетике.

Напомним, кресло регионального министра спорта оказалось свободным 6 марта после того, как его покинула Ксения Казакова, которая сейчас является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

«Достойный человек, профессионал, который болеет за спорт всей душой. Единственный минус — ОКСШОР остался без Бати», — написал Аноним.

Срочно меняйте гардероб, завтра в Липецке будет жарко! По прогнозам синоптиков, воздух прогреется  до +25 градусов. Это, кстати, отнюдь не рекордные показатели. Самым жарким день 5 мая был в Липецке в 1963 году, тогда столбики термометров поднялись до +29.
