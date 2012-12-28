Неудачный угон «семёрки» записала камера наблюдения

Полицейские раскрыли угон автомобиля «ВАЗ-2107» с улицы Студёновской: на машине 26-летнего липчанина пытался покатать знакомых 19-летний парень.«По данным следствия, 19-летний подозреваемый повредил замок зажигания и завёл машину, пригласив прокатиться своих знакомых — они не знали, что автомобиль угнан. Но поездка оказалась недолгой: проехав несколько метров, автомобиль заглох. Больше завести его не смогли», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Финальную часть неудачного угона записала камера наблюдения.Возбуждено уголовное дело части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.