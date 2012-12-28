Жительница области судилась с «Вайлдберрис» из-за задержки оплаченного товара на два месяца

Мировой суд рассмотрел гражданский иск жительницы Становлянского округа к маркетплейсу из-за задержки товара.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 29 октября 2025 года женщина купила на «Вайлдберрис» входную дверь почти за 14,5 тысячи рублей, внеся полную предоплату. Но дверь доставили только 4 января 2026 года после направления маркетплейсу претензии о передаче товара, выплате неустойки и компенсации морального вреда и штрафа.А потом женщина обратилась и в суд. В результате соответчиком по иску был привлечен продавец двери, с него суд взыскал неустойку за нарушение сроков доставки товара в 3,7 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в тысячу рублей.