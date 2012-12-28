В Липецке мурлыке прострелили глаз

Малыш остался инвалидом.

В паблике клинике в социальных сетях написано, что пушистик поступил к врачам с травмой глаза. Рентгеновский снимок показал, что в кошачьем черепе застряла пуля.













«К сожалению, пулю не удалось достать, так как она располагалась очень глубоко и останется с ним навсегда», - констатировали врачи.

В конце записи врачи посетовали, что котики и собаки с пулями внутри в последнее время поступают в клиники часто.













