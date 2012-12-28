Все новости
Происшествия
166
25 минут назад
5

В Липецке мурлыке прострелили глаз

Малыш остался инвалидом.

Врачам одной из липецких ветеринарных клиник пришлось спасать кота от последствий пулевого ранения.

В паблике клинике в социальных сетях написано, что пушистик поступил к врачам с травмой глаза. Рентгеновский снимок показал, что в кошачьем черепе застряла пуля.

KXmxGzBu9hpd6Szsj1V_ziCi-NTOs2nFW8hMp5R6DwiUzCQkxs35vvJccD41pkLdG8ffWMp-qRyzm9j-CHLejOuC.jpg

Врачи не знают, кто стрелял; целились в голову. Бедолаге сделали экстренную операцию - энуклеацию глазного яблока. Как известно, у котов девять жизней: несчастный выжил, но остался инвалидом.

«К сожалению, пулю не удалось достать, так как она располагалась очень глубоко и останется с ним навсегда», - констатировали врачи.

В конце записи врачи посетовали, что котики и собаки с пулями внутри в последнее время поступают в клиники часто.

fRXzEv5W1e9zygxhXE3JgcWnAILoZLQtXkzYjSPEUkpO-MO2eJ6Y95Xva36aP6F_MQxeBYS2nKttYESzriDbn8uz.jpg

JIqa-QPg9Vri6pNqAFK_LY9znOXL1FKVG8miGwczlAqhSratQp2VZ_7xAVpSzq246FtXtZojR8LkRYeRC9hEdkuj.jpg

Фото - соцсети
Доброта
кот
0
2
1
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Что за звери..
Ответить
Виталий
3 минуты назад
Уголовное дело +
Ответить
Нужны посадки
5 минут назад
Нужно сажать таких
Ответить
Естественный отбор
8 минут назад
Ужас - стрелявшего нужно привлеч к уголовной ответственности. Иначе начнет по людям палить.
Ответить
Я
13 минут назад
Нелюди просто какие то! Но карма настигнет таких уродов!
Ответить
