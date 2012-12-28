Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Общество
28 минут назад
72-ю школу отремонтируют к началу нового учебного года
В этот понедельник ее учеников распределили по другим школам.
Мэрия еще не завершила торги, а департамент образования уже распределил с этого понедельника учеников 72-й школы по четырем учебным заведениям: 17-й, 22-й, 45-й и 64-й школам.
