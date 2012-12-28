72-ю школу отремонтируют к началу нового учебного года

В этот понедельник ее учеников распределили по другим школам.

Управление строительства липецкой мэрии объявило о поиске заказчика на капремонт 72-й школы, построенной на улице Юных Натуралистов не так-то уж и давно — в 1997 году. Начальную цену реконструкции заказчик определил в 144,4 млн рублей со сроком окончания работ 1 сентября 2026 года.Мэрия еще не завершила торги, а департамент образования уже распределил с этого понедельника учеников 72-й школы по четырем учебным заведениям: 17-й, 22-й, 45-й и 64-й школам.