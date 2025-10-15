Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
53 минуты назад
В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму
Однако заезд на парковку отремонтирован пока наполовину.
Более того, новый асфальт появился даже у парковки на заезде с улицы Крайней к офисному зданию на площади Победы, 8, которую ошибочно считают стоянкой ресторана «Де Бассус». Однако новым асфальтом, который скрыл большую яму, также ранее вымощенную кирпичом, покрыли лишь часть парковки. И что дальше?
— На улице Крайней проводился ремонт асфальтобетонного покрытия. Подрядчик расширил зону ямочного ремонта, захватив участок, который не планировался к обновлению. На этой дополнительной площади пока уложен выравнивающий слой асфальта. При укладке верхнего слоя все имеющиеся трещины и неровности будут устранены. Ситуация находится под контролем куратора и подрядчика, — ответили нам в мэрии.
Напомним, что улица Крайняя, одна из самых маленьких в городе (ее длина — всего 250 метров), является в то же время и очень загруженной. В последнее десятилетие ее капитально ремонтировали дважды — в 2017-м при мэре Иванове и в 2022-м при мэре Уваркиной. Теперь ее починил мэр Роман Ченцов.
