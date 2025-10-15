Все новости
Происшествия
Ничего святого: ельчанин обокрал мать
Происшествия
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
В Липецкой области открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных
Общество
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму
Общество
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
Происшествия
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области всадник попал под грузовик
Происшествия
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Общество
331
53 минуты назад
3

В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму

Однако заезд на парковку отремонтирован пока наполовину.

В сентябре GOROD48 обратил внимание на залатанные кирпичами ямы на улице Крайней, выходящей на кольцевую развязку площади Победы. А уже в этом месяце подрядчик мэрии привел дорогу в порядок, уложив на ней два слоя асфальта взамен изношенного верхнего.

thdqhc3082zvpe998010uthkbwyg8qkd.jpg

qjrrezlm3osntkdiuekuqk6rg4l60fmt.jpg

Более того, новый асфальт появился даже у парковки на заезде с улицы Крайней к офисному зданию на площади Победы, 8, которую ошибочно считают стоянкой ресторана «Де Бассус». Однако новым асфальтом, который скрыл большую яму, также ранее вымощенную кирпичом, покрыли лишь часть парковки. И что дальше?

bfeed03e-1604-455f-b993-f85795b4104d (1).jpg+2025-10-15-11.06.34+niz.jpg

35d2491e-468e-446f-9760-c78cfb0ede12.jpg+2025-10-15-11.06.34+niz.jpg

— На улице Крайней проводился ремонт асфальтобетонного покрытия. Подрядчик расширил зону ямочного ремонта, захватив участок, который не планировался к обновлению. На этой дополнительной площади пока уложен выравнивающий слой асфальта. При укладке верхнего слоя все имеющиеся трещины и неровности будут устранены. Ситуация находится под контролем куратора и подрядчика, — ответили нам в мэрии.

Напомним, что улица Крайняя, одна из самых маленьких в городе (ее длина — всего 250 метров), является в то же время и очень загруженной. В последнее десятилетие ее капитально ремонтировали дважды — в 2017-м при мэре Иванове и в 2022-м при мэре Уваркиной. Теперь ее починил мэр Роман Ченцов.
Комментарии (4)

Гость
7 минут назад
Если бы не уложили от всуд бы подали. Не зря там суд.
Парадокс
25 минут назад
Улица самая короткая, но чинили её по очереди три мэра. Вопросы есть?
Жадность
26 минут назад
Так скинулись бы владельцы офисов, чьи машины на парковке. Там по , то рублей выйдет, если с каждого офиса.
