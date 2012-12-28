Жительница области судилась с «Вайлдберрис» из-за задержки оплаченного товара на два месяца
Происшествия
1511
сегодня, 10:42
19
Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана
68-летнего водителя отстранили от работы.
Оказалось, что это был автобус перевозчика Алексея Карих, следовавший по садоводческому маршруту №132 «Горицы-Липецк».
Как рассказали GOROD48 на транспортном предприятии, водитель автобуса не заметил момента аварии. По его словам, он подумал, что кто-то из пассажиров разбил стекло в двери или же кто-то кинул в автобус камень. Этим и обусловлено то, что он покинул место ДТП.
«Виной всему водитель назвал яркое солнце, которое било ему в глаза. Мы бы добавили, что и его возраст. Водителю — 68 лет. Это опытный человек. Категорию «Д» ему открыли еще в 1978 году. У нас он отработал много лет без нареканий. Но, очевидно, настала пора проводить заслуженного человека на пенсию. Мы его уже рассчитали», — рассказали GOROD48 в ИП Карих А.И.
Уже вчера автоинспекторы составили на водителя автобуса два протокола: по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ — за проезд на запрещающий сигнал светофора и по ст. 12.33 — за повреждение дорожной инфраструктуры (выбитая на обочину «Нива» снесла светофор).
2
8
2
1
7
Комментарии (19)