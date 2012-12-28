Происшествия
сегодня, 10:42
Слепящее солнце и возраст водителя автобуса стали причиной ДТП на улице Баумана

68-летнего водителя отстранили от работы.

GOROD48 выяснил обстоятельства загадочного поведения водителя автобуса, который вчера на улице Баумана проехал перекресток с улицей Пожарского на красный сигнал светофора, снес «Ниву», а затем высадил пассажиров и уехал.

Оказалось, что это был автобус перевозчика Алексея Карих, следовавший по садоводческому маршруту №132 «Горицы-Липецк».

Как рассказали GOROD48 на транспортном предприятии, водитель автобуса не заметил момента аварии. По его словам, он подумал, что кто-то из пассажиров разбил стекло в двери или же кто-то кинул в автобус камень. Этим и обусловлено то, что он покинул место ДТП.

«Виной всему водитель назвал яркое солнце, которое било ему в глаза. Мы бы добавили, что и его возраст. Водителю — 68 лет. Это опытный человек. Категорию «Д» ему открыли еще в 1978 году. У нас он отработал много лет без нареканий. Но, очевидно, настала пора проводить заслуженного человека на пенсию. Мы его уже рассчитали», — рассказали GOROD48 в ИП Карих А.И.

Уже вчера автоинспекторы составили на водителя автобуса два протокола: по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ — за проезд на запрещающий сигнал светофора и по ст. 12.33 — за повреждение дорожной инфраструктуры (выбитая на обочину «Нива» снесла светофор).
ДТП
автобус
Комментарии (19)

9 минут назад
Водитель автобуса — опытный человек. Скрылся с места происшествия!
Ветеран
11 минут назад
Если бы платили нормальную пенсию, то не надо было сидеть за баранкой до 68.
44 минуты назад
И кондиционера тоже нет?
Макс
49 минут назад
Надо было сказать что стало плохо, у чиновников высокого городского ранга такое срабатывало,интересно а за порчу дорожной инфраструктуры их тоже обязывали заплатить?
Ель Сибирская
50 минут назад
Умничка, работал до 68 лет!
Всезнайка
сегодня, 11:13
Так солнце же наоборот светило на машину, которую протаранили. Водитель автобуса в тени.
Вася
43 минуты назад
Не, автобус отбрасывает справа тень.
Джон Ленин
сегодня, 11:12
Нормально так дядя зачесал инспекторам.....
кит
сегодня, 11:00
Решил видно подработать летом,да сноровка уже не та ! Ну и да,поведение очень загадочное !
я
35 минут назад
Нивовод тоже загадочен. Зачем он в среднюю дверь автобуса заехал? Решил в салон зайти?
Просто Виктор
сегодня, 10:55
Водитель подумал, что кто то из пассажиров разбил стекло в двери автобуса и поехал дальше? Ну вы и сказочники :)
Молодежь
сегодня, 10:54
Очередная брехня извозчика. И солнце ослепило именно его, и как протаранил машину не заметил и как покинул место ДТП тоже не заметил. Как человек с таким психическим расстройством отвечал за жизни сотен людей? И не надо писать про пенсию и т.д. - водители автобусов уходят на льготную пенсию ещё очень молодыми и пенсию имеют нормальную. Но тут жадность и начавшаяся давно деменция
