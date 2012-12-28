Все новости
561
54 минуты назад
12

В ваш дом подали отопление?

Сегодня последний день подачи отопления в жилые дома Липецка, и мы спросили горожан, тепло ли в их квартирах?

Большинство участников нашего опроса сказали, что «да». Некоторые, правда, добавляли, что батареи «чуть теплые». Кто-то хвалился тем, что живет в своем доме и не зависит от централизованного отопления.

В дома нескольких человек отопление еще не подали. И они его с нетерпением ждут.
Комментарии (12)

Сначала новые
андрей
7 минут назад
папина 31б нет отопления
Ирина
19 минут назад
ул. Ленина 33, нет ни отопления ни горячей воды. До ук и росатома не дозвониться. В едс 30-я по очереди. Только отчитались хорошо, и замалчивают реальную информацию.
Петросян
19 минут назад
Депутатская 53А в батареях что-то журчало, но как были холодные так и остаются холодными.
Баломочных 50
21 минуту назад
Отопления по прежнему нет, из горячей трубы идет ржавая вода.
житель
23 минуты назад
Юных Натуралистов, д 13 - НЕТ ОТОПЛЕНИЯ
Цирк да и только
24 минуты назад
Депутатская 61 - вчера дали отопление Депутатская 61А (дом стоит стена к стене) отопления нет!!! УК Малахит ауууууу проснитесь
Терпеливый житель
26 минут назад
Первомайская, 80 . Включили по плану и сразу отключили. Нет ни отопления ни горячей воды.
Житель города
27 минут назад
Ворошилова, 3. Нет отопления и горячей воды. УК утверждает, что нет достаточных параметров в трассе. Очень холодно. И всем все равно.
Миня
28 минут назад
Проспект Мира, д. 21 тепла нет
Анна
34 минуты назад
в доме по ул. Интернациональная, 29 тоже нет отопления
