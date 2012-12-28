Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Говорит Липецк
В ваш дом подали отопление?
Сегодня последний день подачи отопления в жилые дома Липецка, и мы спросили горожан, тепло ли в их квартирах?
В дома нескольких человек отопление еще не подали. И они его с нетерпением ждут.
