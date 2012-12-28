Автобус снес «Ниву» на улице Баумана

Автомобиль выбросило на обочину.

Днем 4 мая на перекрестке улиц Баумана и Пожарского столкнулись автобус и автомобиль «Нива».Судя по записи камеры наблюдения, автомобили начали выезжать с улицы Пожарского, но автобус продолжил движение по Баумана. После удара «Ниву» развернуло на 180 градусов и отбросило на обочину, где она снесла светофор.— ДТП зарегистрировано как механическое: в результате столкновения никто не пострадал, — прокомментировали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.