Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
Общество
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Липецку срезали норматив отчислений от главного городского налога — на доходы физлиц
Общество
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
На Соколе забил горячий родник
Происшествия
Студеновский мост полностью откроют вечером в пятницу
Общество
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
Общество
771
сегодня, 14:55
15

Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены

В департаменте транспорта мэрии понимают проблему, возникшую после замены перевозчика, и обещают увеличить количество рейсов на маршруте уже к концу октября.

Липчане продолжают жаловаться на работу 343-го маршрута. С 1 октября его обслуживает «Липецкпассажиртранс», который заместил ИП Орлова Г.В., не заявившегося на конкурс по перевозке пассажиров. Сегодня утром GOROD48 вместе с представителями мэрии побывал на остановке «Поселковый совет» в Дачном, чтобы посмотреть, соответствуют ли жалобы горожан действительности.

7b50cfe1-dc2c-4b01-a2a0-d226d574c0a3.jpg+2025-10-14-14.44.04+niz.jpg

На остановке — десять человек. Первая же женщина, к которой мы подошли с вопросом о работе 343-го автобуса, рассказала, что в 07:07 его не было:

— А по расписанию должен был. Следующий должен приехать по расписанию в 07:30. Я вижу по приложению в телефоне, что он есть, стоит на конечной. Вечером он вообще плохо ходит. Из Казинки ходим на Дачный пешком.

— Очень мало мест, чтобы сидеть, и очень мало места, чтобы стоять — говорит студентка одного из вузов. — Автобусы стали менее вместительными и ездят не по расписанию.

В 07:30 к остановке подъехал автобус. Не старый «Мерседес» предыдущего частного перевозчика, а новый белый менее вместительный «Волгабас». Но пассажиров в нем было немного. Даже с учетом вошедших на остановке «Поссовет» нельзя было сказать, что он полон даже на четверть.

af6e4c07-1fb1-4b34-8e39-a9c6e7976001.jpg+2025-10-14-14.44.04+niz.jpg

6714af51-da34-4a2e-a390-cf7c85f574d7.jpg+2025-10-14-14.44.04+niz.jpg

— Вот вы фотографируете пустой автобус, а когда вас нет, автобусы полные! — говорит одна из пассажирок.

— Вчера вообще на этот рейс было невозможно войти в автобус, — добавляет другая. — Я на Переделице вообще еле вышла!

Пытаемся узнать у водителя, почему не было рейса на 07:07. Молодой человек разводит руками. Показывает на прикрепленное на его рабочем месте расписание. Ничего, мол, не знаю, еду по своему графику!

5465688789.jpg+2025-10-14-14.44.04+niz.jpg

Не успел этот 343-й отъехать от остановки, как на противоположную приехал другой автобус. Вышедшая из него пожилая женщина говорит, что для нее ничего не изменилось. Она даже не знает, что на маршруте поменялся перевозчик. «Никакой разницы я не заметила».

Еще один житель Дачного 35-летний Алексей говорит, что после смены перевозчика, перестал ориентироваться на расписание, которое висит на остановке — «оно осталось от частника». Перед тем, как выйти из дома, он включает приложение с движением автобусов онлайн. Но часто подводит и этот вариант: автобусы просто пропадают с электронной карты:

— Но вообще в октябре ситуация с 343-м маршрутом стала намного хуже, чем раньше. Автобус может приехать и на 10 минут раньше расписания, указанного на сайте МБУ «Липецкая городская транспортная компания», и на 20 минут позже.

Женщина Эльмира жалуется, что автобусы постоянно отключают свою локацию, а точного расписания нет:

— Раньше было хорошо, мы на 343-й автобус не жаловались. Сейчас стало сложно уезжать вечером, когда автобусы начинают курсировать по короткому маршруту — от ТЦ «Квартал» на площади Мира до Дачного, а ведь вот-вот начнется зима! Еще бы желательно, чтобы 343-й автобус чаще ходил от Дачного на сады, а не четыре раза в день, как сейчас, ведь там живет много людей.

Студент Липецкого металлургического колледжа Алексей говорит, что все плохо. Автобус ходит не по расписанию — показывает парень на уже неактуальный график на остановке. Автобусы не подсвечиваются на радарах. Это мешает планировать поездки на учебу и обратно домой.

128ceca8-7358-4f14-ba65-2f853eb931dc.jpg+2025-10-14-14.44.04+niz.jpg

45f2e187-c1a0-4daa-9b03-59d43d104849.jpg+2025-10-14-14.44.04+niz.jpg

Другая женщина показывает в телефоне классный чат своего ребенка. Говорит, что уроки во вторую смену поселковой 37-й школе стали в октябре короче, по 30 минут, чтобы дети успели на вечерний автобус.

487eec22-4a0e-44c6-823a-acb26c1797be.jpg+2025-10-14-14.44.04+niz.jpg

Мы позвонили в школу и пообщались с учителем, которые рассказал, что по просьбе родителей изменено расписание за счет сокращения до минимума перемен, но уроки как были 40-минутными, так такими и остались:

— Уроки кончались в 17:30, а автобус по новому расписанию подходит к остановке у школы в 17:26. Я после уроков вместе с детьми ждала другой автобус целый час. Поэтому пришлось сокращать перемены, чтобы дети успевали на автобус. Вы бы видели, как они пулей летят по школе, чтобы на него не опоздать!

Председатель дептранса мэрии Александр Лукинов уверяет, что по новому расписанию выполняются все рейсы. Просто жители Дачного ориентируются на старое расписание, которое с 1 октября уже не актуально:

— Да, схема маршрута сократилась. С 1 октября автобусы уже не ходят с Дачного на «Елецкий». Количество рейсов тоже изменилось. Но ситуация не катастрофичная. Мы прорабатываем меры по тому, как снять напряжение через дополнительные автобусы. На прошлой неделе, кстати, жалоб на работу 343-го маршрута было гораздо меньше, чем было в начале октября. Сейчас вдруг стали больше жаловаться на работу 330-го маршрута. Не знаю, с чем это связано.

Александр Лукинов говорит, что на 343-й маршрут будут проведены новые торги. Пока же департамент прорабатывает возможность добавить на эту линию один-два автобуса к началу ноября, что позволит уменьшить интервалы между рейсами.

— По схеме пока никаких изменений мы не обещаем. Только по числу выпусков автобусов на 343-й маршрут.

АО, а ранее МУП «Липецкпассажиртранс» давно жалуется на нехватку водителей. Кто же сядет за руль дополнительных автобусов, если мэрии нужно еще перекрывать другой популярный маршрут, 330-й, да еще и не нарушать расписаний остальных маршрутов?

— В «Липецкпассажиртранс» приходят молодые водители. Буквально каждый день по нескольку человек...

— … но частные перевозчики говорят другое — водители уходят из муниципального предприятия.

— Это не соответствует действительности, — парирует председатель департамента транспорта мэрии.
4
3
6
3
1

Комментарии (15)

Как гость
Пенсионер
11 минут назад
36 курсирует пустой перенаправить 2 машины на 343 и установить новое расписание из ходя из 8 автобусов
сатана 3 го участка
15 минут назад
А 379 маршрут вообще 2 автобуса ходит и то один постоянно ломается. Примите меры!!!
Олег Будаев
17 минут назад
Не знаю, что с автобусами 343 происходит, но 17-й и 24-й стали лучше ездить. То, что творилось в 2022–2024 году с автобусами 17-го и 24-го – это просто кошмар: вечером было просто не уехать. Если на 17-м было 2 машины, то 24-й просто сходил с линии. Но в этом году и на 17-х по вечерам автобусов 4 ходит, и, скорее всего, на 24-х тоже так же, потому что интервалы, указанные в расписании, выдерживаются.
Виктория
17 минут назад
Маршрут 343 сократили, интервалы удлинили, количество автобусов с двеннадцати машин сократили до шести, затраты на проезд и время из-за необходимости пересадок возросли для людей вдвое! Прям в пояс хочется поклониться дептрансу за такую "оптимизацию"!
Олег
18 минут назад
Если господин Лукинов говорит, что к ноябрю пустит еще пару рейсов то ни о каких торгах и смене перевозжика речи не идет
Юлия Б
22 минуты назад
Отличная статья, чистая правда написана! Спасибо, что дали честную огласку нашей проблеме!
Дмитрий 48
36 минут назад
Разберитесь с светафором на силикатном сегодня ехал с работы пробка была от станции казинке
Лип
51 минуту назад
330 ужасно ходит, все верно автобусов стало меньше, ходят как попало, а у них в дептрансе все хорошо
Старое расписание
55 минут назад
Ориентируются, видите ли, на старое расписание...Так вы повесьте НОВОЕ расписание, что жители знали и ориентировались на него !!! Лишь бы с себя, любимого, ответственность снять.
Алексей
сегодня, 15:23
Автобус 35 стал пропускать рейсы с началом октября много лет проблем с маршрутом не было даже когда его Игнатов обслуживал. Я опасаюсь что добавят сейчас на 343 машин, но пропускаться рейсы будут на 35-ом все чаще хотя у нас и так 1 маршрут ходит.
