Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
771
сегодня, 14:55
15
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
В департаменте транспорта мэрии понимают проблему, возникшую после замены перевозчика, и обещают увеличить количество рейсов на маршруте уже к концу октября.
На остановке — десять человек. Первая же женщина, к которой мы подошли с вопросом о работе 343-го автобуса, рассказала, что в 07:07 его не было:
— А по расписанию должен был. Следующий должен приехать по расписанию в 07:30. Я вижу по приложению в телефоне, что он есть, стоит на конечной. Вечером он вообще плохо ходит. Из Казинки ходим на Дачный пешком.
— Очень мало мест, чтобы сидеть, и очень мало места, чтобы стоять — говорит студентка одного из вузов. — Автобусы стали менее вместительными и ездят не по расписанию.
В 07:30 к остановке подъехал автобус. Не старый «Мерседес» предыдущего частного перевозчика, а новый белый менее вместительный «Волгабас». Но пассажиров в нем было немного. Даже с учетом вошедших на остановке «Поссовет» нельзя было сказать, что он полон даже на четверть.
— Вот вы фотографируете пустой автобус, а когда вас нет, автобусы полные! — говорит одна из пассажирок.
— Вчера вообще на этот рейс было невозможно войти в автобус, — добавляет другая. — Я на Переделице вообще еле вышла!
Пытаемся узнать у водителя, почему не было рейса на 07:07. Молодой человек разводит руками. Показывает на прикрепленное на его рабочем месте расписание. Ничего, мол, не знаю, еду по своему графику!
Не успел этот 343-й отъехать от остановки, как на противоположную приехал другой автобус. Вышедшая из него пожилая женщина говорит, что для нее ничего не изменилось. Она даже не знает, что на маршруте поменялся перевозчик. «Никакой разницы я не заметила».
Еще один житель Дачного 35-летний Алексей говорит, что после смены перевозчика, перестал ориентироваться на расписание, которое висит на остановке — «оно осталось от частника». Перед тем, как выйти из дома, он включает приложение с движением автобусов онлайн. Но часто подводит и этот вариант: автобусы просто пропадают с электронной карты:
— Но вообще в октябре ситуация с 343-м маршрутом стала намного хуже, чем раньше. Автобус может приехать и на 10 минут раньше расписания, указанного на сайте МБУ «Липецкая городская транспортная компания», и на 20 минут позже.
Женщина Эльмира жалуется, что автобусы постоянно отключают свою локацию, а точного расписания нет:
— Раньше было хорошо, мы на 343-й автобус не жаловались. Сейчас стало сложно уезжать вечером, когда автобусы начинают курсировать по короткому маршруту — от ТЦ «Квартал» на площади Мира до Дачного, а ведь вот-вот начнется зима! Еще бы желательно, чтобы 343-й автобус чаще ходил от Дачного на сады, а не четыре раза в день, как сейчас, ведь там живет много людей.
Студент Липецкого металлургического колледжа Алексей говорит, что все плохо. Автобус ходит не по расписанию — показывает парень на уже неактуальный график на остановке. Автобусы не подсвечиваются на радарах. Это мешает планировать поездки на учебу и обратно домой.
Другая женщина показывает в телефоне классный чат своего ребенка. Говорит, что уроки во вторую смену поселковой 37-й школе стали в октябре короче, по 30 минут, чтобы дети успели на вечерний автобус.
Мы позвонили в школу и пообщались с учителем, которые рассказал, что по просьбе родителей изменено расписание за счет сокращения до минимума перемен, но уроки как были 40-минутными, так такими и остались:
— Уроки кончались в 17:30, а автобус по новому расписанию подходит к остановке у школы в 17:26. Я после уроков вместе с детьми ждала другой автобус целый час. Поэтому пришлось сокращать перемены, чтобы дети успевали на автобус. Вы бы видели, как они пулей летят по школе, чтобы на него не опоздать!
Председатель дептранса мэрии Александр Лукинов уверяет, что по новому расписанию выполняются все рейсы. Просто жители Дачного ориентируются на старое расписание, которое с 1 октября уже не актуально:
— Да, схема маршрута сократилась. С 1 октября автобусы уже не ходят с Дачного на «Елецкий». Количество рейсов тоже изменилось. Но ситуация не катастрофичная. Мы прорабатываем меры по тому, как снять напряжение через дополнительные автобусы. На прошлой неделе, кстати, жалоб на работу 343-го маршрута было гораздо меньше, чем было в начале октября. Сейчас вдруг стали больше жаловаться на работу 330-го маршрута. Не знаю, с чем это связано.
Александр Лукинов говорит, что на 343-й маршрут будут проведены новые торги. Пока же департамент прорабатывает возможность добавить на эту линию один-два автобуса к началу ноября, что позволит уменьшить интервалы между рейсами.
— По схеме пока никаких изменений мы не обещаем. Только по числу выпусков автобусов на 343-й маршрут.
АО, а ранее МУП «Липецкпассажиртранс» давно жалуется на нехватку водителей. Кто же сядет за руль дополнительных автобусов, если мэрии нужно еще перекрывать другой популярный маршрут, 330-й, да еще и не нарушать расписаний остальных маршрутов?
— В «Липецкпассажиртранс» приходят молодые водители. Буквально каждый день по нескольку человек...
— … но частные перевозчики говорят другое — водители уходят из муниципального предприятия.
— Это не соответствует действительности, — парирует председатель департамента транспорта мэрии.
4
3
6
3
1
Комментарии (15)