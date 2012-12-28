Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Происшествия
сегодня, 09:54
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Злой рок настиг жильца пятиэтажки спустя пять месяцев после первого несчастья.
Тогда расположенной на пятом этаже трехкомнатной квартире Владимира Копылова досталось больше всего. Обломки дрона упали на крышу дома и в квартире пенсионера выбило все окна, а балкон разворотило так, что со стороны крыши была разрушена даже бетонная плита-перекрытие.
Сам Владимир Копылов в момент прилета лежал на диване. Осколки стекол его не задели каким-то чудом.
— Если бы в меня прилетело — остался бы без лица, без глаз. Чудом уцелел! Ведь взрывная волна снесла все на своем пути! А мне — ничего, — признался на утро после атаки пенсионер. В тот день его даже навестил вице-губернатор Александр Рябченко.
В квартире Копылова разорвало кухонную вытяжку. Осыпалась плитка в туалете, ванную засыпало грязью, которую выдавило взрывной волной из вентиляции. А Владимиру — ничего!
Но злой рок всё же настиг Владимира Копылова. 16 октября в 15:55 в этой же квартире случился пожар. Второго несчастья пенсионер не пережил, вместе с ним погиб и его 74-летний гость. Выгорела комната на площади 12 квадратных метров. 30 жильцов пятиэтажки были эвакуированы.
