Происшествия
2977
сегодня, 09:54
12

Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре

Злой рок настиг жильца пятиэтажки спустя пять месяцев после первого несчастья.

При вчерашнем пожаре в елецком поселке ТЭЦ погиб 68-летний Владимир Копылов — герой нашей публикации, который чудом уцелел при атаке БПЛА на город 23 мая этого года.

1a9e828692eca955b4d68bb01b3ca5f3__2000x2000.jpg

Тогда расположенной на пятом этаже трехкомнатной квартире Владимира Копылова досталось больше всего. Обломки дрона упали на крышу дома и в квартире пенсионера выбило все окна, а балкон разворотило так, что со стороны крыши была разрушена даже бетонная плита-перекрытие.

Сам Владимир Копылов в момент прилета лежал на диване. Осколки стекол его не задели каким-то чудом.

— Если бы в меня прилетело — остался бы без лица, без глаз. Чудом уцелел! Ведь взрывная волна снесла все на своем пути! А мне — ничего, — признался на утро после атаки пенсионер. В тот день его даже навестил вице-губернатор Александр Рябченко.

В квартире Копылова разорвало кухонную вытяжку. Осыпалась плитка в туалете, ванную засыпало грязью, которую выдавило взрывной волной из вентиляции. А Владимиру — ничего!

hrn0logz92mflh3c9vx1kzmlvw9mxlft.jpg

crdvicqpspds8rnq15ygq2daoyd8ywp5.jpg

5np0xkx7folkck6zfa0801f2bebn83w0.jpg

2teh8faceomcwz1hnvzsils33xb5r1hl.jpg

jgg2rd2dtb8vmtlv78pfk4pg3dzct0nr.jpg

zc3vgywnyd00fvyjrjx6wbl4x97adpae.jpg

3rxvio810pn3izzllhr81sucnnkut6ky.jpg

Но злой рок всё же настиг Владимира Копылова. 16 октября в 15:55 в этой же квартире случился пожар. Второго несчастья пенсионер не пережил, вместе с ним погиб и его 74-летний гость. Выгорела комната на площади 12 квадратных метров. 30 жильцов пятиэтажки были эвакуированы.
Комментарии (12)

Сначала новые
Знающий
9 минут назад
Костлявая значит рядом была, просто в тот раз оступилась!
Ответить
Была серия фильмов
13 минут назад
"Пункт назначения". От судьбы не спрячешься.
Ответить
Леха
14 минут назад
Самые подвержен.смерт.опсности при СВО,это гражданские люди
Ответить
горожанка
28 минут назад
Это не рок, а каждому из нас своя судьба и смерть.Царствие Небесное новопреставленному Владимиру.
Ответить
Лиза
37 минут назад
Судьба...
Ответить
Так то
49 минут назад
От судьбы на БПЛА не улетишь)
Ответить
Валентина
57 минут назад
Наверное все предельно свыше.Если кто читал про харьковского пенсионера с собачкой Бориской, ведь спасся,выехал на территорию России,здесь вроде все наладилось и такая нелепая трагедия на дороге повлекшая его кончину, ну не бывает таких случайностей.
Ответить
Юлия Тё
сегодня, 10:26
У каждого своя дата ухода. В Московской области дважды было покушение на предпринимателя! один раз погиб сосед, второй раз подорвался курьер. Сам он умер от коронавируса в 2023 году.
Ответить
Люся
сегодня, 10:10
Очень жалко дедушку. Посмотрите, спортом занимался, велотренажёр стоит.
Ответить
!!!
сегодня, 10:00
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Ответить
ТомСойер
сегодня, 10:14
Пункт краснобелое
Ответить
Липецкий
сегодня, 10:09
Кому сгореть, тот не утонет.
Ответить
