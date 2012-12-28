Все новости
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Студёновский мост открыт для движения
Общество
Студёновский мост открыт для движения
Общество
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Грязинец перевёл мошенникам 690 000 рублей за вывод заработанных на инвестициях денег
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
Происшествия
На окраине Липецка столкнулись «ВАЗ» и «Рено - Логан»: пострадал водитель
Происшествия
Пьяный водитель пытался дать взятку вызвавшему ДПС участковому
Происшествия
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
У любителя пьяной езды конфисковали «Рено Сандеро»
Происшествия
Здоровье
1828
сегодня, 12:56
6

Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце

Медикам скорой удалось запустить сердце.

В Липецком округе бригада скорой помощи спасла 15-летнего подростка. Об истории спасения рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

«Утром 29 сентября родители не смогли разбудить сына в школу и позвонили в скорую. Прибывшая бригада обнаружила подростка без сознания. В присутствии фельдшера ребенок дал остановку сердечной деятельности, была проведена успешная сердечно-легочная реанимация. Ребенок был в критическом состоянии доставлен в областную детскую больницу, где за его жизнь продолжили бороться врачи стационара», — написала Анна Маркова.

По предварительным данным, критическое состояние подростка вызвало отравление лекарственными препаратами. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает: неделю назад он выписан из стационара.
медицина
дети
0
8
2
14
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сколько
13 минут назад
людей у нас не могут заснуть не приняв 100гр, наверно процентов 10, а вы как думаете?
Ответить
Бабка Первая
28 минут назад
Это что за препараты? Самовольно принятые или назначенные? А то да, знакомо: начинаешь принимать рецептурное и боишься с жизнью расстаться...
Ответить
Медичи
39 минут назад
И дальнобойщик после обеда умер и тут отравление. кто же его отравил ?
Ответить
Местный
43 минуты назад
Вот школа до чего доводит.
Ответить
Mikl
45 минут назад
У медсестер зарплата стала около 60 тысяч рублей.
Ответить
Бабуля
56 минут назад
Медикам - низкий поклон за спасенную жизнь !!!
Ответить
