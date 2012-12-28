Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
сегодня, 12:56
Медикам скорой удалось запустить сердце.
«Утром 29 сентября родители не смогли разбудить сына в школу и позвонили в скорую. Прибывшая бригада обнаружила подростка без сознания. В присутствии фельдшера ребенок дал остановку сердечной деятельности, была проведена успешная сердечно-легочная реанимация. Ребенок был в критическом состоянии доставлен в областную детскую больницу, где за его жизнь продолжили бороться врачи стационара», — написала Анна Маркова.
По предварительным данным, критическое состояние подростка вызвало отравление лекарственными препаратами. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает: неделю назад он выписан из стационара.
