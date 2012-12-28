В Липецкой области сухо и до +26

Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше средних значений.





В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять гребень азорского антициклона, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры составят 16-18 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов, днем — от +11 до +26.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от +8 до +10, днем — от +23 до +25 градусов.День 5 мая стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году — 4 градуса мороза.