Общество
762
52 минуты назад
4

«Когда это закончится уже?»

Липчане жалуются на отсутствие отопления и ржавую воду.

Из кранов в доме № 11 по улице Космонавтов льется ржавая вода, и, по словам его жильцов, не отопления.



«Когда это закончится уже?! И когда дадут отопление? Холодно!», — возмущается жительница дома в сообщении GOROD48.

Дом № 11 обслуживает управляющая компания «Проспект», в ней сообщили, что подача отопления в здание запланирована на сегодня, 13 октября.

Качество горячей и холодной воды контролирует региональный Роспотребнадзор.

«В случае ухудшения качества воды с целью проведения отбора и исследования проб воды на соответствие гигиеническим нормативам липчане могут обратиться в Роспотребнадзор по адресу: улица Гагарина, 60а, либо через официальный сайт, чтобы согласовать время прихода специалистов для отбора проб», — проконсультировали в ведомстве.
горячая вода
отопление
2
1
2
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Индустриальная
18 минут назад
Тоже нет отопления. В квартире 15 градусов и сырость. Просто издевательство над людьми. А потом удивляются почему молодежь уезжает из Липецка!
Ответить
Тут вопрос
33 минуты назад
С горячей водой вроде вопрос легко решается- бойлер. А отопление это, конечно, проблема. Можно обогреватель, но недели две. А дальше?
Ответить
гостья
37 минут назад
Космонавтов 42/2 нет ни горячей воды , ни отопления
Ответить
Житель Ленина, 3.
39 минут назад
В нашем доме месяц нет горячей воды. О опления тоже нет. Холод жуткий.
Ответить
