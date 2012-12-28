Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Общество
762
52 минуты назад
4
«Когда это закончится уже?»
Липчане жалуются на отсутствие отопления и ржавую воду.
«Когда это закончится уже?! И когда дадут отопление? Холодно!», — возмущается жительница дома в сообщении GOROD48.
Дом № 11 обслуживает управляющая компания «Проспект», в ней сообщили, что подача отопления в здание запланирована на сегодня, 13 октября.
Качество горячей и холодной воды контролирует региональный Роспотребнадзор.
«В случае ухудшения качества воды с целью проведения отбора и исследования проб воды на соответствие гигиеническим нормативам липчане могут обратиться в Роспотребнадзор по адресу: улица Гагарина, 60а, либо через официальный сайт, чтобы согласовать время прихода специалистов для отбора проб», — проконсультировали в ведомстве.
2
1
2
0
2
Комментарии (4)