Липчане жалуются на отсутствие отопления и ржавую воду.

В вашем браузере отключен JavaScript

Из кранов в доме № 11 по улице Космонавтов льется ржавая вода, и, по словам его жильцов, не отопления.«Когда это закончится уже?! И когда дадут отопление? Холодно!», — возмущается жительница дома в сообщении GOROD48.Дом № 11 обслуживает управляющая компания «Проспект», в ней сообщили, что подача отопления в здание запланирована на сегодня, 13 октября.Качество горячей и холодной воды контролирует региональный Роспотребнадзор.«В случае ухудшения качества воды с целью проведения отбора и исследования проб воды на соответствие гигиеническим нормативам липчане могут обратиться в Роспотребнадзор по адресу: улица Гагарина, 60а, либо через официальный сайт, чтобы согласовать время прихода специалистов для отбора проб», — проконсультировали в ведомстве.