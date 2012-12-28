Все новости
Общество
432
59 минут назад
5

Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля

Теплосеть в 15-м микрорайоне восстановили почти неделю назад, но в доме рядом до сих пор нет ни отопления, ни горячей воды.

Жильцы дома № 39 в 15 микрорайоне обходятся без горячей воды с 8 октября — после того, как рядом со зданием провалился в кипяток автомобиль. И это при том, что филиал «РИР-Энерго» отчитался о ликвидации утечки на теплосети в тот же день

«Управляющая говорит что «Квадра» (прим.: Липецкий филиал «РИР-Энерго») виновата, Квадра говорит, что все устранила еще в четверг. Кто прав, а кто виноват непонятно, но люди продолжают мёрзнуть в эти холода без отопления и горячей воды. В субботу, когда из-за аварии на линии на несколько часов отключили свет, стало совсем «весело», т.к в этом доме даже плиты электрические», — так описали ситуацию жильцы невезучего дома.

В управляющей компании «МКД48» говорят, что в трубе, по которой в здание подают ресурс, нет горячей воды. И даже попросили помочь — повлиять на энергетиков. По словам коммунальщиков, они отправили в Липецкий филиал «РИР-Энерго» четыре письма, восемь заявок и столько же телефонограмм.

В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 заявили, что сегодня восстановили подачу горячей воды и включили отопление.
отключение горячей воды
отключение отопления
Комментарии (5)

Космонавтов38
7 минут назад
Без горячей воды два месяца и без отопления
житель дома 15-м дом 39
12 минут назад
ОТОПЛЕНИЯ НЕТ!!!!!!!! ВРУТ!!!!!!!!!
Гость
37 минут назад
А чем занимается Жилищная инспекция у нас в городе? Прислать проверяющих по обращению людей и проверить подачу на входе и выходе не судьба или ума не хватает????????? А потом делать выводы и наказывать виновных.
...
42 минуты назад
А при чём здесь чиновники? Весь мир ополчился против нас. Европа и США прежде всего виновны!
Людмила
51 минуту назад
За это видимо и получит администрация города в конце года премию
