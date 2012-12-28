Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Теплосеть в 15-м микрорайоне восстановили почти неделю назад, но в доме рядом до сих пор нет ни отопления, ни горячей воды.
«Управляющая говорит что «Квадра» (прим.: Липецкий филиал «РИР-Энерго») виновата, Квадра говорит, что все устранила еще в четверг. Кто прав, а кто виноват непонятно, но люди продолжают мёрзнуть в эти холода без отопления и горячей воды. В субботу, когда из-за аварии на линии на несколько часов отключили свет, стало совсем «весело», т.к в этом доме даже плиты электрические», — так описали ситуацию жильцы невезучего дома.
В управляющей компании «МКД48» говорят, что в трубе, по которой в здание подают ресурс, нет горячей воды. И даже попросили помочь — повлиять на энергетиков. По словам коммунальщиков, они отправили в Липецкий филиал «РИР-Энерго» четыре письма, восемь заявок и столько же телефонограмм.
В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 заявили, что сегодня восстановили подачу горячей воды и включили отопление.
