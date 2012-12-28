Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Боец из Чаплыгина - лучший в турнире по ММА
Спорт
Читать все
«Раскаиваюсь»: житель Липецка задержан за кражу имущества соседа
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
Сильный ветер продержится в области весь день
Погода в Липецке
До 20 ноября летним асфальтом в Липецке отремонтируют 18 дорог
Общество
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Количество заболевших коронавирусом за неделю выросло на 39,5%
Здоровье
63-летний житель Грязей перевёл мошенникам 2 850 000 рублей
Происшествия
В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом
Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Читать все
Общество
695
сегодня, 10:13
3

«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»

Горожане просят сохранить мурал, мэрия выбирает безопасность.

Житель Липецка заметил, что на фасаде школы № 5 зашивают фреску с волейболистками.

«Зашивают волейболисток на торце школы № 5. Шаг за шагом теряем старый Липецк. Только на вас и надежда, что хоть благодаря вам обращают внимание на такое неуважение к советскому наследию», — написал Александр Правов.





Напомним, школа № 5 ремонтируется по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Семья». На ремонт фасада из городского бюджета выделено 20 миллионов рублей, при обсуждении этой траты начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев объяснил, что школа находится в центре Липецка, а ее фасад выглядит непрезентабельно, к тому же в кирпичном здании большие теплопотери.

Во время ремонта в школе также заменят инженерные коммуникации, обновят стены, потолки, полы, кровлю и входные группы.

«Восстановление мурала относится к реставрационным работам, а не строительным. И учитывая, что здание школы не является архитектурным памятником и изображение не несет исторической ценности, то в перечень необходимых работ по нацпроекту его сохранение не включено. В приоритете стоит безопасность и комфорт учащихся», — рассказали GOROD48 в администрации Липецка.

Напомним, подобная история случилась в доме № 10 по улице Гагарина, где проект капитального ремонта предполагал наружнее утепление стен, в результате чего была закрыта краснокирпичная фреска с изображением Юрия Гагарина. Фонд капитального ремонта и мэрия нашли выход: на обновленный фасад нанесли мурал с изображением первого космонавта.
мурал
школа
1
3
4
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
43 минуты назад
Ломать не строить,Липецк давно превратился в серую безликость и это началось не сегодня.
Ответить
Наоборот
40 минут назад
Сейчас именно строят. Ничего там не ломают. На фотографиях сохранится. Но это реально не культурная или историческая ценность. Ну да, необычно. Но свой век отслужила. Все помнят.
Ответить
Лип
сегодня, 10:24
Так же волейбольный клуб Липецк распустили, теперь в городе ничего нет ни футбола, ни хоккея ни волейбола а только бег...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить