Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
сегодня, 10:13
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Горожане просят сохранить мурал, мэрия выбирает безопасность.
«Зашивают волейболисток на торце школы № 5. Шаг за шагом теряем старый Липецк. Только на вас и надежда, что хоть благодаря вам обращают внимание на такое неуважение к советскому наследию», — написал Александр Правов.
Напомним, школа № 5 ремонтируется по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Семья». На ремонт фасада из городского бюджета выделено 20 миллионов рублей, при обсуждении этой траты начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев объяснил, что школа находится в центре Липецка, а ее фасад выглядит непрезентабельно, к тому же в кирпичном здании большие теплопотери.
Во время ремонта в школе также заменят инженерные коммуникации, обновят стены, потолки, полы, кровлю и входные группы.
«Восстановление мурала относится к реставрационным работам, а не строительным. И учитывая, что здание школы не является архитектурным памятником и изображение не несет исторической ценности, то в перечень необходимых работ по нацпроекту его сохранение не включено. В приоритете стоит безопасность и комфорт учащихся», — рассказали GOROD48 в администрации Липецка.
Напомним, подобная история случилась в доме № 10 по улице Гагарина, где проект капитального ремонта предполагал наружнее утепление стен, в результате чего была закрыта краснокирпичная фреска с изображением Юрия Гагарина. Фонд капитального ремонта и мэрия нашли выход: на обновленный фасад нанесли мурал с изображением первого космонавта.
