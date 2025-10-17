Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!

Но на их строительство в 2026 году пока нет копейки.

Дождевая канализация — такая же хронически больная для Липецка тема, как ЖКХ. Общая протяженность подземной сети труб составляет 272,6 километра, но этой сетью не охвачено и половины Липецка. Отсутствие ливневок — одна из главных причин разрушения дорог и подтоплений городских улиц.В городском Совете уже много лет говорят о выделении дополнительного финансирования на расширение сети дождевой канализации, но всякий раз у мэрии не хватает денег. В итоге, казалось бы, одна из первоочередных городских проблем не решается десятилетиями, а цена вопроса выросла до умопомрачительных 9,5 млрд рублей! Эта сумма сопоставима c размером собственных доходов муниципалитета за прошлый год (тогда они составили 10,7 миллиардов)!Мэрия лишь в этом году раскошелилась на строительство таких водостоков — в Опытной на ряде улиц появилась канализация для снижения уровня грунтовых вод. Если говорить о ливневках, то сейчас их строят лишь вместе с новыми дорогами. Тремя крупными последними стройкам стали проспект Победы в 2019-2020 годах, улица 50 лет НЛМК в 2021-м и улица Белана в 2024-м. Что дальше?Этот вопрос задали депутаты горсовета чиновникам липецкой мэрии.Оказалось, что заделом на следующий год стала разработка департаментом градостроительства и архитектуры проектно-сметной документации на строительство ливневки на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского. Но пока на этот проект, по словам вице-мэра Светланы Сурмий, денег в бюджете не предусмотрено.Депутат Наталья Щедрина поинтересовалась, что сделала мэрия для отвода воды с другого перекрестка — улиц Фрунзе и Неделина, где в сильные ливни тонут машины?Заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин ответил, что в 2023 году проведена масштабная работа по очистке ливневки и водоотводных каналов. С этого перекрестка вода уводится по 350-метровому, скрытому от глаз каналу, в отстойник за ТЦ «Л-Сити», откуда попадает в реку Воронеж. Но если Липецк накрывает тропический шторм, то городская ливневка просто захлебывается. Как и в Москве, где ситуация с отводом воды с улиц города на порядок, а то и на два лучше, чем в провинции.Пользуясь случаем, вице-спикер горсовета Игорь Подзоров спросил у Светланы Сурмий, почему за пять лет его работы в горсовете он слышал от нее, вице-мэра, одни лишь обещания отвести воду с постоянно подтапливаемого пешеходного перехода на проспекте Победы у ТЦ «Уют»? Светлана Сурмий ответила, что в Липецке вот-вот появится московская компания «Руслан-1», которая должна поправить ряд своих ошибок при реконструкции проспекта Победы. «Будем обсуждать эту тему».Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев добавил в список гиблых во время сильных дождей мест участок Плехановского спуска у отеля «Меркури» — прошлогодний ремонт почему-то не исправил ситуацию с подтоплением дороги.Он же попросил мэрию провести инвентаризацию постоянно подтапливаемых участков улично-дорожной сети. Кстати, в этом году в бюджете на такую работу заложен миллион рублей. Что сделано? Оказалось, ничего — эти деньги профильный департамент мэрии потратил на иные цели!Из позитивного на заседании комиссии прозвучало лишь то, что в этом году на баланс муниципалитета поставлены 975 метров ливневки на улице Кривенкова, 860 метров — на улице Меркулова, 562 метра — на улице Совхозной и 500 метров — на новом участке дороги по улице Белана, позволившей продлить ее до Воронежского шоссе.— Нас такая работа не удовлетворяет! — резюмировал ситуацию Борис Понаморев.