Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
Читать все
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Общество
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Желтый уровень опасности длился до шести утра
Происшествия
Красный уровень отменен, желтый действует
Происшествия
В Ельце и четырех районах области объявлен красный уровнь
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Читать все
Общество
574
сегодня, 10:10
18

Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!

Но на их строительство в 2026 году пока нет копейки.

Дождевая канализация — такая же хронически больная для Липецка тема, как ЖКХ. Общая протяженность подземной сети труб составляет 272,6 километра, но этой сетью не охвачено и половины Липецка. Отсутствие ливневок — одна из главных причин разрушения дорог и подтоплений городских улиц.

yh8ex0l1n4rxlgzyugruv3faeedm08w7.jpg

15j55vquvzeltaah3ew6yz3j823mpusb.jpg

В городском Совете уже много лет говорят о выделении дополнительного финансирования на расширение сети дождевой канализации, но всякий раз у мэрии не хватает денег. В итоге, казалось бы, одна из первоочередных городских проблем не решается десятилетиями, а цена вопроса выросла до умопомрачительных 9,5 млрд рублей! Эта сумма сопоставима c размером собственных доходов муниципалитета за прошлый год (тогда они составили 10,7 миллиардов)!

Мэрия лишь в этом году раскошелилась на строительство таких водостоков — в Опытной на ряде улиц появилась канализация для снижения уровня грунтовых вод. Если говорить о ливневках, то сейчас их строят лишь вместе с новыми дорогами. Тремя крупными последними стройкам стали проспект Победы в 2019-2020 годах, улица 50 лет НЛМК в 2021-м и улица Белана в 2024-м. Что дальше?

Этот вопрос задали депутаты горсовета чиновникам липецкой мэрии.

Оказалось, что заделом на следующий год стала разработка департаментом градостроительства и архитектуры проектно-сметной документации на строительство ливневки на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского. Но пока на этот проект, по словам вице-мэра Светланы Сурмий, денег в бюджете не предусмотрено.

9ui61i0dqgxj6roxqh8xe3o3dokjvfp2.jpg+2025-10-17-09.50.34+niz.jpg

Еще один пешеходный переход с подмоченной репутацией — на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой. Эта лужа напротив ДС «Звездный» появились после большого ремонта улицы Космонавтов печально известной липчанам компанией «Руслан-1» в 2019 году, за что подрядчиком было получено 287 млн рублей.

Депутат Наталья Щедрина поинтересовалась, что сделала мэрия для отвода воды с другого перекрестка — улиц Фрунзе и Неделина, где в сильные ливни тонут машины?

47be547a9cd26198184a5bd637216fb9.jpeg

Заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин ответил, что в 2023 году проведена масштабная работа по очистке ливневки и водоотводных каналов. С этого перекрестка вода уводится по 350-метровому, скрытому от глаз каналу, в отстойник за ТЦ «Л-Сити», откуда попадает в реку Воронеж. Но если Липецк накрывает тропический шторм, то городская ливневка просто захлебывается. Как и в Москве, где ситуация с отводом воды с улиц города на порядок, а то и на два лучше, чем в провинции.

Пользуясь случаем, вице-спикер горсовета Игорь Подзоров спросил у Светланы Сурмий, почему за пять лет его работы в горсовете он слышал от нее, вице-мэра, одни лишь обещания отвести воду с постоянно подтапливаемого пешеходного перехода на проспекте Победы у ТЦ «Уют»? Светлана Сурмий ответила, что в Липецке вот-вот появится московская компания «Руслан-1», которая должна поправить ряд своих ошибок при реконструкции проспекта Победы. «Будем обсуждать эту тему».

agwuurhe8o5h28mdb5joe4wvsmrijc7x.jpg

такая же беда — на пешеходном переходе через улицу Советскую у площади Победы

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев добавил в список гиблых во время сильных дождей мест участок Плехановского спуска у отеля «Меркури» — прошлогодний ремонт почему-то не исправил ситуацию с подтоплением дороги.

p8sky66voy1hgkayrn9siqui6jsi60mo.webp

Он же попросил мэрию провести инвентаризацию постоянно подтапливаемых участков улично-дорожной сети. Кстати, в этом году в бюджете на такую работу заложен миллион рублей. Что сделано? Оказалось, ничего — эти деньги профильный департамент мэрии потратил на иные цели!

Из позитивного на заседании комиссии прозвучало лишь то, что в этом году на баланс муниципалитета поставлены 975 метров ливневки на улице Кривенкова, 860 метров — на улице Меркулова, 562 метра — на улице Совхозной и 500 метров — на новом участке дороги по улице Белана, позволившей продлить ее до Воронежского шоссе.

c859148c154fec919788459ee9b5c14f.jpg+2025-10-17-09.50.34+niz.jpg

в микрорайонах можно найти и такие ливневки, полностью забитые грязью 

— Нас такая работа не удовлетворяет! — резюмировал ситуацию Борис Понаморев.
ливневая канализация
0
1
1
0
4

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
21 минуту назад
Что вы пристали со своей канализацией. Остров, Зелёный остров вот это объект для отдыха, и всё население поддерживает его обустройство. А канализация это неинтересно.
Ответить
л
8 минут назад
Точно! Надо наладить выпуск пропеллеров, затем реализовать пропеллеры населению , и мы все будем летать!!! А чем мы хуже Карлсона?
Ответить
По моему
22 минуты назад
На последнем фото, решетка просто лежит на земле, и там нету слива, не забит, а именно нету.
Ответить
О как
26 минут назад
а куда же они делись то?
Ответить
Однако
33 минуты назад
Ищите альтернативные решения. Чтобы было максимально просто, дёшево и сердито, надёжно и устойчиво. С учетом наших реальных климатических условий. И такие варианты есть.
Ответить
ё
35 минут назад
Всё просто и гениально...
Ответить
123
39 минут назад
Какой отстойник . напрямую в реку
Ответить
Дождь
40 минут назад
Зовите китайцев, они за 3 копейки сделают на века)))
Ответить
ФАндор
50 минут назад
Главное на сходняке выделили бабло на поощрение самих себя !
Ответить
Липчанин
сегодня, 10:23
Борьба с ветряной мельницей все дороже но власть не сдаётся!!!!! Надо бы еще проектную документацию на проектную документацию разработать!
Ответить
Грязинское БТИ
сегодня, 10:21
За опытом в город Грязи !!!
Ответить
Да
27 минут назад
Это где вечная лужа у Линии?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить