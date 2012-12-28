Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином
Общество
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера
Общество
Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз
Общество
В Липецкой области до +14
Погода в Липецке
Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок
Происшествия
Около 7 часов в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы
Происшествия
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Читать все
Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз
Общество
«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином
Общество
Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок
Происшествия
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
Около 7 часов в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы
Происшествия
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
983
56 минут назад
2

Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы

Девушке сделали обезболивающий укол во время удаления зуба, и она потеряла сознание.

Трагедия в стоматологическом кабинете Задонской ЦРБ случилась 10 октября. По факту смерти пациентки в СУ СК России по Липецкой области проводится проверка. Внутренняя проводится и в самой больнице.

Подробности трагедии сообщает сегодня официальный паблик местной районной газеты «Задонская правда»:

«10 октября в стоматологическом кресле Задонской ЦРБ скончалась 22-летняя жительница села Ольшанец. Около 11:00 девушка обратилась в поликлинику с острой зубной болью. После осмотра врач-стоматолог приняла решение об удалении зуба и сделала обезболивающую инъекцию. Почувствовав себя плохо, пациентка потеряла сознание.

Медики сразу вызвали бригаду реаниматологов и в течение последующих 30 минут проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти девушку не удалось — в 11:34 была констатирована смерть.

По информации начальника Тербунского отдела СК по Липецкой области Дениса Клещина, установлено, что ранее пациентка уже неоднократно получала обезболивающие уколы у стоматолога и переносила их без осложнений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося; среди рассматриваемых версий — анафилактический шок.

Вопреки распространяющимся слухам, погибшая не была беременна и не имела собственных детей».
смерть пациентки
1
7
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
43 минуты назад
Соболезнования родным. От такого никто не застрахован. Можно перенести десять уколов и на одиннадцатом станет плохо.
Ответить
( i )
46 минут назад
Месяц выясняли, будто каменный век. Все уже всё знают.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить