Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
983
56 минут назад
2
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Девушке сделали обезболивающий укол во время удаления зуба, и она потеряла сознание.
Подробности трагедии сообщает сегодня официальный паблик местной районной газеты «Задонская правда»:
«10 октября в стоматологическом кресле Задонской ЦРБ скончалась 22-летняя жительница села Ольшанец. Около 11:00 девушка обратилась в поликлинику с острой зубной болью. После осмотра врач-стоматолог приняла решение об удалении зуба и сделала обезболивающую инъекцию. Почувствовав себя плохо, пациентка потеряла сознание.
Медики сразу вызвали бригаду реаниматологов и в течение последующих 30 минут проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти девушку не удалось — в 11:34 была констатирована смерть.
По информации начальника Тербунского отдела СК по Липецкой области Дениса Клещина, установлено, что ранее пациентка уже неоднократно получала обезболивающие уколы у стоматолога и переносила их без осложнений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося; среди рассматриваемых версий — анафилактический шок.
Вопреки распространяющимся слухам, погибшая не была беременна и не имела собственных детей».
1
7
0
0
0
Комментарии (2)