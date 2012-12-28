Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
Общество
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
Липецкие осуждённые стали лауреатами Всероссийского кинофестиваля
Культура
Под видом лотереи подростков заманивают в финансовые пирамиды
Происшествия
На трассе «Липецк-Хлевное» горел «ЗИЛ»
Происшествия
Житель Грязей присвоил «ГАЗель»
Происшествия
Читать все
Происшествия
185
45 минут назад
3

Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку

Но не получилось: гадалка исчезла, когда у брошенного мужа закончились деньги.

45-летний ельчанин, чтобы вернуть жену, обратился к гадалке в интернете, а та оказалась мошенницей: когда спустя три дня у мужчины закончились деньги, ворожея сообщила, что больше ничем помочь не сможет.

«Общение с гадалкой проходило в популярном мессенджере. Свои услуги женщина изначально оценила в 35 000 рублей. Но позже она сообщила, что за эти деньги вернуть жену не сможет, ей нужна большая сумма. Так случилось несколько раз. Общий ущерб составил 140 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 
мошенничество
0
0
0
0
6

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабушка
7 минут назад
я в удивлении, неужели есть еще такие люди...
Ответить
Витек
12 минут назад
С какой планеты это чудо?
Ответить
Гость 2025
22 минуты назад
45 лет, а ума нет.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить