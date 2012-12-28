Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
185
45 минут назад
3
Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку
Но не получилось: гадалка исчезла, когда у брошенного мужа закончились деньги.
«Общение с гадалкой проходило в популярном мессенджере. Свои услуги женщина изначально оценила в 35 000 рублей. Но позже она сообщила, что за эти деньги вернуть жену не сможет, ей нужна большая сумма. Так случилось несколько раз. Общий ущерб составил 140 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
0
0
0
0
6
Комментарии (3)