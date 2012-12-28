Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку

Но не получилось: гадалка исчезла, когда у брошенного мужа закончились деньги.

45-летний ельчанин, чтобы вернуть жену, обратился к гадалке в интернете, а та оказалась мошенницей: когда спустя три дня у мужчины закончились деньги, ворожея сообщила, что больше ничем помочь не сможет.«Общение с гадалкой проходило в популярном мессенджере. Свои услуги женщина изначально оценила в 35 000 рублей. Но позже она сообщила, что за эти деньги вернуть жену не сможет, ей нужна большая сумма. Так случилось несколько раз. Общий ущерб составил 140 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».