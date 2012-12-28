22-летний парень получил удар током от контактной линии на железной дороге

Молодой мужчина находится в реанимации с ожогами более 50% тела и электротравмой.

Сегодня в четыре утра в областной ожоговый центр из села Сенцово Липецкого округа доставили 22-летнего парня, который получил тяжёлые травмы на железной дороге: по предварительным данным, он залез на железнодорожный вагон и его ударило током от контактной линии.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента — ожоги более 50% тела и электротравма. Он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.Парень — крайне тяжёлый, врачи борются за его жизнь.