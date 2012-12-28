Падчерица погибшего участника СВО через суд получила меры соцподдержки

За права 11-летней девочки вступилась прокуратура.

Прокуратура Липецкого района добилась предоставления социальной гарантий падчерице погибшего участника СВО. Мужчина погиб 6 апреля 2024 года. Овдовевшая мать 11-летней девочки обратилась за зашитой интересов ребенка в прокуратуру, а та в свою очередь — в суд.«Достоверно установлено и документально подтверждено, что военнослужащий воспитывал и содержал дочь своей жены, родившуюся в первом браке. У девочки и ее отчима сложились семейные, доверительные отношения. Он относился к падчерице как к родной дочери, обеспечивал её всем необходимым, покупал школьные принадлежности, возил на отдых. Прокурор в целях защиты прав ребенка подал в суд заявление о признании факта его нахождения на иждивении бойца. Заявление удовлетворено. После вступления решения суда в законную силу девочка сможет воспользоваться всеми причитающимися ей мерами социальной поддержки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.