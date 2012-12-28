Общество
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
К концу недели в Ельце и к 14 октября в Липецке тепло должно поступить в дома.
«Запуск системы будет осуществляться в течение нескольких дней. Это обычная процедура, чтобы она набралась равномерно и без перебоев. Поэтому тепло в дома поступит постепенно. Чтобы работа шла слаженно, создали специальную комиссию, куда вошли представители департамента ЖКХ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Она будет оперативно решать все вопросы, которые могут возникнуть при подаче тепла. По всем проблемам можно обратиться в свою управляющую компанию и ЕДС по номеру: 88004504848», — сообщил мэр Роман Ченцов в своём Telegram-канале.
Подробнее ознакомиться с графиком включения тепла в Липецке можно по ссылке.
Мэр Ельца Вячеслав Жабин также сообщил о начале отопительного сезона, но на день позже с 9 октября.
«Вижу, что поступает много вопросов касательно начала отопительного сезона в Ельце. Напоминаю, что оно зависит от среднесуточной температуры воздуха, чтобы избежать неоправданных трат жителей на оплату услуг отопления. По прогнозу синоптиков, дальнейшего повышения температуры воздуха не предвидится, наоборот, ожидается её постепенное снижение. Поэтому в четверг приступим к поэтапному подключению жилого фонда и организаций города.
К концу недели тепло должно поступить во все здания, подключённые к централизованной сети теплоснабжения. В этот период ответственные специалисты будут дежурить в усиленном режиме», — рассказал Вячеслав Жабин в Telegram.
Ельчанам также напомнили: если обнаружатся любые проблемы с подачей тепла или появятся протечки в системе отопления, нужно немедленно сообщить об этом в обслуживающую компанию (телефон можно найти на платёжной квитанции). Также можно обратиться в ЕДДС по номеру 112.
