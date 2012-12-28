Все новости
Общество
1257
сегодня, 15:11
15

В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го

К концу недели в Ельце и к 14 октября в Липецке тепло должно поступить в дома.

С 8 октября в многоквартирные дома Липецка начнут подавать тепло. 

«Запуск системы будет осуществляться в течение нескольких дней. Это обычная процедура, чтобы она набралась равномерно и без перебоев. Поэтому тепло в дома поступит постепенно. Чтобы работа шла слаженно, создали специальную комиссию, куда вошли представители департамента ЖКХ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Она будет оперативно решать все вопросы, которые могут возникнуть при подаче тепла. По всем проблемам можно обратиться в свою управляющую компанию и ЕДС по номеру: 88004504848», — сообщил мэр Роман Ченцов в своём Telegram-канале.

Подробнее ознакомиться с графиком включения тепла в Липецке можно по ссылке.

Мэр Ельца Вячеслав Жабин также сообщил о начале отопительного сезона, но на день позже с 9 октября.

«Вижу, что поступает много вопросов касательно начала отопительного сезона в Ельце. Напоминаю, что оно зависит от среднесуточной температуры воздуха, чтобы избежать неоправданных трат жителей на оплату услуг отопления. По прогнозу синоптиков, дальнейшего повышения температуры воздуха не предвидится, наоборот, ожидается её постепенное снижение. Поэтому в четверг приступим к поэтапному подключению жилого фонда и организаций города.

К концу недели тепло должно поступить во все здания, подключённые к централизованной сети теплоснабжения. В этот период ответственные специалисты будут дежурить в усиленном режиме», — рассказал Вячеслав Жабин в Telegram.

Ельчанам также напомнили: если обнаружатся любые проблемы с подачей тепла или появятся протечки в системе отопления, нужно немедленно сообщить об этом в обслуживающую компанию (телефон можно найти на платёжной квитанции). Также можно обратиться в ЕДДС по номеру 112.
ЖКХ
Комментарии (15)

14 минут назад
Липецкий опыт. Теплосети со средним уровнем износа около 70% и сроком эксплуатации более 45 лет!
Пенсионер
21 минуту назад
Захар , у меня днем 23 градуса ,а ночью 12-13 градусов в квартире ! Довольно прохладно ,да и всех разные квартиры !
23 минуты назад
Подача теплоносителя будет осуществляться по теплосетям со средним уровнем износа около 70% и сроком эксплуатации более 45 лет? Липецкий опыт подтверждает этот вывод!
.
26 минут назад
Расчет нытиков, у которых дома +24, они включают кондиционер и едят мороженое, пошел!
Неоправданные
40 минут назад
Траты,когда потребители переплачивать за месяц за тепло,которое не получили.Делайте тогда без счётчиков,плату развивайте по дням
Гость
43 минуты назад
8 октября это среда. Обычно подается в 3х дневный срок. Значит кому-то отопление просто не дойдет если дома имеют большое завоздушивание. Потому что Жек в субботу и воскресенье выходной.
Это надо
44 минуты назад
Было сделать еще 29 сентября когда на улице лютый дубак наступил.
Нервная мать
45 минут назад
Что включат- хорошо, но сколько принесут за него с учетом новых цен, аж страшно подумать. А принесут за месяц же.
Давно
46 минут назад
Пора. А всяких моржей под градусом у кого 24 градуса в квартире и почему-то с пеной у рта уверенных в том что если если отопления включат не раньше Ноября, то они заплатят не за полной месяц, слушать не надо.
Захар
47 минут назад
Но зачем? В квартире и так 24 градуса.
Юю
12 минут назад
У нас 20 градусов дома, и еще горячая вода вечерами еле теплая идет
