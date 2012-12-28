Когда у нас жара и лето пингвины замерзают где-то

Итоги недели

. Сводный отряд МЧС проверил и очистил от 1801 взрывоопасного предмета около 390 гектаров полей в районе Копцевых Хуторов. В нашем регионе спасатели работали с 27 апреляТем временем редкий день проходит без того, чтобы у нас не объявляли желтый или красный уровни воздушной тревоги. Так, в ночь на 2 июня. При налете пострадал житель Лебедяни., где у него диагностировали порезы осколками стекла колена, руки и головы. После оказания медицинской помощи мужчина попросился домой, отказавшись от госпитализации.. Их жильцам окажут помощь в их восстановлении.Сравнимая с этой по мощи атака произошла 20 октября прошлого года — тогда также были сбиты 27 беспилотников.После запуска дронов из фур,у заправки на улице Гагарина. Местные жители уверяют, что фуры начали парковаться у заправки несколько месяцев назад. Однако липчане встревожились только на этой неделе. Кто-то из горожан даже намекнул водителям на необходимость убраться, приклеив на столб листок с ПДД, где говорится, что большегрузы весом больше 3,5 тонны не имеют права более пяти минут стоять на обочине.Но в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что водители не нарушают действующее законодательство. И стоят они не на обочине дороги.В Липецке водителей фур не пугают ни «кресты», ни знаки 8.24 «Работает эвакуатор». Возможно, потому, что ГАИ смотрит на парковки на обочинах даже двухполосных дорог сквозь пальцы. И это, конечно, раздражает законопослушных горожан.— Уберите фуры с улицы Белана и мкрн «Университетский». Улицы превратили в стоянку большегрузов! — написал— По 60 лет СССР фуры стоят! У домов 41, 43, 45! Без всяких фобий мешают движению транспорта. Чхали они и на знаки «Остановка запрещена». Кто их эвакуирует? — поддержал его— На «Елецком» на улице Хренникова большегрузы с номерами и без номеров ставят прямо под запрещающими знаками. И ничего, стоят, — указала на еще один адресВ «Елецком» вдруг образовалась еще одна парковочная проблема:. Водители возмутились как содержанием, так и формой предложения: предупреждения о нарушенных требованиях антитеррористического законодательства медики накрепко приклеили к стеклам машин. Также жителей «Елецкого» расстроило то, что администрация лечебного учреждения закрыла подъезд к ней со стороны строймаркета «Лемана Про». И теперь даже посетителям поликлиники нужно искать подъезды к ней через и без того напичканные машинами дворы микрорайона.Проблема парковок в районе, построенном по проекту ЛИКа, насадившего высотки друг на друга также тесно, как куски мяса на шампур, хорошо известна. В марте глава Липецка Роман Ченцов сообщил жителям «Елецкого» хорошие новости:, а общественный транспорт будет объезжать район по кругу (существующая сейчас схема затрудняет автомобильное движение вдоль Елецкого шоссе). Осталось эти самые парковки увидеть.Парковок не хватает не только в новых микрорайонах, но и в старых, возведенных в СССР. Тогда своя машина была редкостью. Никто вообще не думал, что в среднем на двух липчан будет приходиться одна легковушка, не говоря уже о 40 тысячах грузовиках и 5 700 автобусах, находящихся в частной собственности! А где ставить весь этот автопарк?На этой неделе мы рассказывали, как горожане отвоевывают у соседей для своих авто места под солнцем. Отсыпанные щебнем площадки, цепи, столбы, разложенные шины, индивидуальные приспособления-лягушки и иные похожие на средневековые пояса верности приблуды —. В прошлом году мэр поставил задачу департаменту градостроительства и архитектуры перевести в легальные парковки те места, где уже шинами стерты газоны, где машины стоят на пустырях, в грязи, где те самые цепи и «лягушки», но нам пока не известны результаты сделанного. А тем временем. На чужом месте оставлять автомобиль опасно: его могут поцарапать, порезать колеса и даже тормозные шланги, расстрелять из травмата или просто выбить стекло куском кирпича…Как и в случае с бродячими собаками, тема парковок машин во дворах многоэтажек четко разделяет аудиторию GOROD48 на два непримиримых лагеря. Вот тому примеры.— Парковки и цепи вынужденная мера. Потому авто ставят с соседних домов жители и уходят, а сигнализация орет всю ночь. Зимой ситуация еще лучше. Снег чистить некому, а на чистое место встать желающих много. Поэтому не мешайте людям поддерживать порядок на придомовой территории, — написал— По решению Липецкого городского совета депутатов от 30 августа 2016 года № 218 на одну тысячу жителей должно быть 450 машиномест. Где они? За этим администрация не следит. Карать, штрафовать проще, — присоединился к нему— На платной поставить религия не позволяет? И с чего это застройщик должен бесплатные парковки для ваших вёдер делать? — высказал иное мнение— Снести эти самодельные парковки с цепями! Не пройти, не проехать. Купил авто, покупай и машиноместо. Хотя у большинства и авто в кредите, одним словом, реально автобомжи, — наехал на владельцев машинТема парковки также всплыла и в арбитраже, где прокуратура судится с екатеринбургской «Брусникой», строящей у Нижнего парка ЖК «Турист-2». На заседании выяснилось, что застройщик отвел под парковки будущего ЖК стоянки у Нижнего парка, Арбитражного суда и спорткомплекса МВД. Прокуратура считает, что в таком случае могут быть нарушены права посетителей парка, суд и спорткомплекса. К тому же на эти стоянкиНачалось лето — начались стройки.. Фактически мемориал разденут до оснований и стен чтобы укрепить конструкции, самым старым из которых — 60 лет, а потом оденут заново в колотый камень, новые гранитные плиты, на которые сусальным золотом или его имитацией (поталью) нанесут имена умерших в госпиталях воинов, Героев Советского Союза и воинов-интернационалистов. Новой гранитной плиткой обошьют и обелиск — сейчас некоторые элементы облицовки грозят падением на головы почетного караула. Мемориал должен быть обновлен к 22 декабря.Успеют? Напомним, что в прошлом году часть работ по реставрации мемориального комплекса на площади Героев должна была быть выполненной к концу декабря, но только к февралю. Подрядчик, Уваровская ПМК-22, отказался строить мост на забивных железобетонных сваях, опасаясь разрушений старых зданий по соседству. Поэтому самый маленький в городе автомобильный мост смонтируют на металлических винтовых опорах. Но беда в том, что с места работ свои сети с него еще не вынес Ростелеком и еще девять операторов и организаций. Чтобы начать перестраивать мост, нужно перенести эти сети. Мэрия такие торги со стартовой ценой контракта в 21,4 млн рублей уже объявила. Подрядчик должен перенести кабели связи, в том числе правительственной, к 30 августа. Но уже сейчас есть сомнения в том, что это будет сделано к этой дате. А новый мост ПМК-22 должен сдать в ноябре. Сдаст? У нас, а тут о мосте речь идет!Подрядчику, который еще не найден, нужно к 15 сентября построить детскую площадку в центре Нижнего парка на месте демонтированного кафе, построенного из списанных морских контейнеров.. Появятся, но в указанное ли в контракте время? Напомним, что к концу осени за «влеткой» у Нижнего парка— с 11 аттракционами. Сдадут? А еще к концу лета. Чтобы по ней 1 сентября в школы пошли дети Коллективки. Пойдут?Жаль, букмекеры не принимают ставки на сроки завершения строек в городе. А то на строительстве лестницы у педуниверситета,, можно было бы неплохо навариться., но, дай Бог, чтобы к концу этого улицы Салтыкова-Щедрина и Студеновскую связала бы так необходимая студентам и жителям этого района лестница.Но и к тому, что построено, есть вопросы. Например, в возведенной в 2017 году. Место падения осколков пока огородили сигнальной лентой. Что делать дальше, в департаменте образования мэрии пока не знают. Беда в том, что задачка может быть нерешаемой. Во-первых, истекла пятилетняя гарантия на здание от построившего школу ООО «Строительная компания». Во-вторых, эта компания находится в состоянии банкротства. Также вероятно, что облицована школа кирпичом печально известного производителя стройматериалов «Липецкого гончара», который осыпается с десятков относительно свежих городских многоэтажек, и что с этим процессом делать, в мэрии не знают. Например, для замены облицовочной кладки от «Тербунского гончара» на доме №106а на проспекте Победы 2010 года постройки, по подсчетам Фонда капремонта,А ещев «Победе». В городской администрации нам рассказали, что застройщик приостановил возведение многоэтажки из-за большого числа других реализуемых проектов, и общими проблемами строительного рынка: высокой процентной ставкой по кредитам, отменой льготных ипотек и, как следствие, низкой покупательной активностью липчан.Так сложилось, что на этой неделе мы рассказали о всей цепочке загрязнения реки Воронеж, купаться в которой(что, впрочем, не помешало мэрии начать поиск подрядчика на благоустройство сокольского пляжа —).В публикациимы снова коснулись темы специфического заработка на нерешаемой десятилетиями проблеме канализования районов частной застройки в Липецке. В этот раз точку слива фекалий наши читатели обнаружили возле Товарного проезда у ГК «Железнодорожник». Наказать ассенизаторов могут только областные экологи, но у них нет полномочий останавливать и задерживать автомобили.Жидкие бытовые отходы, как называют содержимое АС-машин, попадают в том числе в давно агонизирующую, если уже не в полностью погибшую речушку Липовку, давшую название нашему городу.— межрайонная природоохранная прокуратура в который раз отобрала пробы того, что находится в русле, и, наверно, вряд ли найдет в них воду. Свою проверку проведет и министерство природных ресурсов и экологии региона. Вопрос: кого поймали за руку и наказали за превращение Липовки в сточную канаву?— Еще лет 10 назад вода была более-менее чистая, было много уток, выдр, лягушек. Но последние несколько лет жесть что делается с рекой, и никому дела нет. Все погибло в несчастной реке. Но никто за это не отвечает! — возмутилась— Ужасное положение, речка захламлена хламом, ветками и вдобавок помои по ней текут. Крысы под мостом сидят, уже не боятся никого, просто ужас, — поддержалаНа позапрошлой неделев районе городских очистных. А на этой «РВК-Липецк» отрапортовало, что. Свои проверки также проводит областное министерство экологии. Их результаты еще не известны.— Самим-то не смешно? — усмехнулсяНачались каникулы. И понеслось!Полиция и Следком, издающемся под одной обложкой вместе с Псалтыре «Гедеоновыми братьями». Проверяли недолго:. Мама одного из них, 10-летнего школьника, привлечена к административной ответственности. Но все может быть гораздо серьезнее:Эта история вызвала бурную полемику наших читателей.— Интересно, сколько сотрудников полиции, следствия, дознания и суда задействовано в этой операции? — удивился— А если бы Букварь или Биологию бросили, тоже бы раздули это дело? Ерундой маются. Это всего лишь книга! Да, с книгами нельзя так обращаться, с ЛЮБЫМИ!!! книгами. Но раздувать дело из- за такой ерунды! Люди, очнитесь, ау! Вы сами соображаете, что творите? Это детская шалость! Книги просто валялись, кстати, кто их бросил? Валялись бы другие — другие точно так же бы они выбросили! — воззвала к разуму— Книги на мусорке валяются, их в макулатуру сдают, а тут прям происшествие! — ответила ей. Деньги отца у него выманили под предлогом перевода игровой валюты в «Роблокс».А вот обманувшему 21-летнего деревенского парня на 150 000 рублей 16-летнему жителю Липецка грозит до пяти лет колонии. Подросток развел на деньги молодого человека, приехавшего из района на заработки. Он запугал его страшилками про жизнь в городе и, помогая ему осваиваться в новой реальности. Своё покровительство он обещал за вознаграждение в 30 000 рублей ежемесячно. У парня из района денег не было, и тогда подросток посоветовал оформить кредит. Что тот и сделал, переведя рэкетиру 150 тысяч предоплаты за пять месяцев помощи и охраны.в Сселках. Мотоцикл отправили на штрафстоянку на эвакуаторе, а родители ребенка будут привлечены к административной ответственности. Полицейские пообещали, кстати, проводить такие рейды летом почаще. Иначе ДТП с малолетними мотоциклистами будет больше.Спасибо хирургу из Измалково Ибрагимгаджи Газиеву.. Процедура существенно сократила сроки восстановления пациента.А еще, а. Умелые действия стоматологов спасли улыбку школьницы.Мужчина с тяпкой и косой попал на записи камер наблюдения в Матырском. Он пугал прохожих,