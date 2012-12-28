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Когда у нас жара и лето пингвины замерзают где-то

Итоги недели

«29 спасателей получили награды за ликвидацию последствий налетов БПЛА на липецкий аэродром». Сводный отряд МЧС проверил и очистил от 1801 взрывоопасного предмета около 390 гектаров полей в районе Копцевых Хуторов. В нашем регионе спасатели работали с 27 апреля

Тем временем редкий день проходит без того, чтобы у нас не объявляли желтый или красный уровни воздушной тревоги. Так, в ночь на 2 июня «27 БПЛА уничтожены ночью в Липецкой области». При налете пострадал житель Лебедяни. 62-летний мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали порезы осколками стекла колена, руки и головы. После оказания медицинской помощи мужчина попросился домой, отказавшись от госпитализации. В Лебедяни при отражении атаки пострадали частные дома. Их жильцам окажут помощь в их восстановлении.

Сравнимая с этой по мощи атака произошла 20 октября прошлого года — тогда также были сбиты 27 беспилотников.

Она спросила: «Веришь в знаки?»
«Не верю», — отозвался я.
Она в ответ: «И я не верю»
и повернула под кирпич

После запуска дронов из фур, «Липчан напугали припаркованные грузовики» у заправки на улице Гагарина. Местные жители уверяют, что фуры начали парковаться у заправки несколько месяцев назад. Однако липчане встревожились только на этой неделе. Кто-то из горожан даже намекнул водителям на необходимость убраться, приклеив на столб листок с ПДД, где говорится, что большегрузы весом больше 3,5 тонны не имеют права более пяти минут стоять на обочине.

Но в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что водители не нарушают действующее законодательство. И стоят они не на обочине дороги.

В Липецке водителей фур не пугают ни «кресты», ни знаки 8.24 «Работает эвакуатор». Возможно, потому, что ГАИ смотрит на парковки на обочинах даже двухполосных дорог сквозь пальцы. И это, конечно, раздражает законопослушных горожан.

— Уберите фуры с улицы Белана и мкрн «Университетский». Улицы превратили в стоянку большегрузов! — написал Цыганский барон.

— По 60 лет СССР фуры стоят! У домов 41, 43, 45! Без всяких фобий мешают движению транспорта. Чхали они и на знаки «Остановка запрещена». Кто их эвакуирует? — поддержал его К.

— На «Елецком» на улице Хренникова большегрузы с номерами и без номеров ставят прямо под запрещающими знаками. И ничего, стоят, — указала на еще один адрес Скорбь.

В «Елецком» вдруг образовалась еще одна парковочная проблема: поликлиника потребовала убрать машины от ее здания. Водители возмутились как содержанием, так и формой предложения: предупреждения о нарушенных требованиях антитеррористического законодательства медики накрепко приклеили к стеклам машин. Также жителей «Елецкого» расстроило то, что администрация лечебного учреждения закрыла подъезд к ней со стороны строймаркета «Лемана Про». И теперь даже посетителям поликлиники нужно искать подъезды к ней через и без того напичканные машинами дворы микрорайона.

Проблема парковок в районе, построенном по проекту ЛИКа, насадившего высотки друг на друга также тесно, как куски мяса на шампур, хорошо известна. В марте глава Липецка Роман Ченцов сообщил жителям «Елецкого» хорошие новости: уже в этом году у них появятся три новых бесплатных парковки, а общественный транспорт будет объезжать район по кругу (существующая сейчас схема затрудняет автомобильное движение вдоль Елецкого шоссе). Осталось эти самые парковки увидеть.

Парковок не хватает не только в новых микрорайонах, но и в старых, возведенных в СССР. Тогда своя машина была редкостью. Никто вообще не думал, что в среднем на двух липчан будет приходиться одна легковушка, не говоря уже о 40 тысячах грузовиках и 5 700 автобусах, находящихся в частной собственности! А где ставить весь этот автопарк?

На этой неделе мы рассказывали, как горожане отвоевывают у соседей для своих авто места под солнцем. Отсыпанные щебнем площадки, цепи, столбы, разложенные шины, индивидуальные приспособления-лягушки и иные похожие на средневековые пояса верности приблуды — все идет в ход, чтобы защитить парковки во дворах. В прошлом году мэр поставил задачу департаменту градостроительства и архитектуры перевести в легальные парковки те места, где уже шинами стерты газоны, где машины стоят на пустырях, в грязи, где те самые цепи и «лягушки», но нам пока не известны результаты сделанного. А тем временем в городе идут самые настоящие дворовые войны. На чужом месте оставлять автомобиль опасно: его могут поцарапать, порезать колеса и даже тормозные шланги, расстрелять из травмата или просто выбить стекло куском кирпича…

Как и в случае с бродячими собаками, тема парковок машин во дворах многоэтажек четко разделяет аудиторию GOROD48 на два непримиримых лагеря. Вот тому примеры.

— Парковки и цепи вынужденная мера. Потому авто ставят с соседних домов жители и уходят, а сигнализация орет всю ночь. Зимой ситуация еще лучше. Снег чистить некому, а на чистое место встать желающих много. Поэтому не мешайте людям поддерживать порядок на придомовой территории, — написал Юрий.

— По решению Липецкого городского совета депутатов от 30 августа 2016 года № 218 на одну тысячу жителей должно быть 450 машиномест. Где они? За этим администрация не следит. Карать, штрафовать проще, — присоединился к нему !

— На платной поставить религия не позволяет? И с чего это застройщик должен бесплатные парковки для ваших вёдер делать? — высказал иное мнение Ваш тренер.

— Снести эти самодельные парковки с цепями! Не пройти, не проехать. Купил авто, покупай и машиноместо. Хотя у большинства и авто в кредите, одним словом, реально автобомжи, — наехал на владельцев машин Гость.

Тема парковки также всплыла и в арбитраже, где прокуратура судится с екатеринбургской «Брусникой», строящей у Нижнего парка ЖК «Турист-2». На заседании выяснилось, что застройщик отвел под парковки будущего ЖК стоянки у Нижнего парка, Арбитражного суда и спорткомплекса МВД. Прокуратура считает, что в таком случае могут быть нарушены права посетителей парка, суд и спорткомплекса. К тому же на эти стоянки мэрия собирается распространить зону платного паркинга

Похвалил начальник,
что закончил в срок,
потрепал за ухо,
дал мне сахарок

Началось лето — начались стройки. «В Липецке готовы отдать 125 миллионов рублей на капремонт площади Героев». Фактически мемориал разденут до оснований и стен чтобы укрепить конструкции, самым старым из которых — 60 лет, а потом оденут заново в колотый камень, новые гранитные плиты, на которые сусальным золотом или его имитацией (поталью) нанесут имена умерших в госпиталях воинов, Героев Советского Союза и воинов-интернационалистов. Новой гранитной плиткой обошьют и обелиск — сейчас некоторые элементы облицовки грозят падением на головы почетного караула. Мемориал должен быть обновлен к 22 декабря.

Успеют? Напомним, что в прошлом году часть работ по реставрации мемориального комплекса на площади Героев должна была быть выполненной к концу декабря, но только к февралю реставраторы из Подмосковья управились с задачей.

«В Липецке изменили проект реконструкции моста на улице Октябрьской». Подрядчик, Уваровская ПМК-22, отказался строить мост на забивных железобетонных сваях, опасаясь разрушений старых зданий по соседству. Поэтому самый маленький в городе автомобильный мост смонтируют на металлических винтовых опорах. Но беда в том, что с места работ свои сети с него еще не вынес Ростелеком и еще девять операторов и организаций. Чтобы начать перестраивать мост, нужно перенести эти сети. Мэрия такие торги со стартовой ценой контракта в 21,4 млн рублей уже объявила. Подрядчик должен перенести кабели связи, в том числе правительственной, к 30 августа. Но уже сейчас есть сомнения в том, что это будет сделано к этой дате. А новый мост ПМК-22 должен сдать в ноябре. Сдаст? У нас месяц не могут убрать упавшую ветку, а тут о мосте речь идет!

Подрядчику, который еще не найден, нужно к 15 сентября построить детскую площадку в центре Нижнего парка на месте демонтированного кафе, построенного из списанных морских контейнеров. «В Нижнем парке появятся «Пенёк» и «Альпы». А еще глюкофон и тумбадорас». Появятся, но в указанное ли в контракте время? Напомним, что к концу осени за «влеткой» у Нижнего парка должна быть сдана первая очередь «Петропарка» — с 11 аттракционами. Сдадут? А еще к концу лета вместо аварийного моста на Соколе нужно построить насыпь. Чтобы по ней 1 сентября в школы пошли дети Коллективки. Пойдут?

Жаль, букмекеры не принимают ставки на сроки завершения строек в городе. А то на строительстве лестницы у педуниверситета, которую переторгуют заново, можно было бы неплохо навариться. Ее нужно было построить к 15 декабря, но, дай Бог, чтобы к концу этого улицы Салтыкова-Щедрина и Студеновскую связала бы так необходимая студентам и жителям этого района лестница.

Но и к тому, что построено, есть вопросы. Например, в возведенной в 2017 году школе имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич. Место падения осколков пока огородили сигнальной лентой. Что делать дальше, в департаменте образования мэрии пока не знают. Беда в том, что задачка может быть нерешаемой. Во-первых, истекла пятилетняя гарантия на здание от построившего школу ООО «Строительная компания». Во-вторых, эта компания находится в состоянии банкротства. Также вероятно, что облицована школа кирпичом печально известного производителя стройматериалов «Липецкого гончара», который осыпается с десятков относительно свежих городских многоэтажек, и что с этим процессом делать, в мэрии не знают. Например, для замены облицовочной кладки от «Тербунского гончара» на доме №106а на проспекте Победы 2010 года постройки, по подсчетам Фонда капремонта, необходимы 100 миллионов рублей.

А еще «В Липецке подморозили строительство жилого дома» в «Победе». В городской администрации нам рассказали, что застройщик приостановил возведение многоэтажки из-за большого числа других реализуемых проектов, и общими проблемами строительного рынка: высокой процентной ставкой по кредитам, отменой льготных ипотек и, как следствие, низкой покупательной активностью липчан.

Это стопроцентно
чистая вода!
В офисы доставим
Прямо из пруда

Так сложилось, что на этой неделе мы рассказали о всей цепочке загрязнения реки Воронеж, купаться в которой Роспотребнадзор рекомендует только в районе центрального пляжа (что, впрочем, не помешало мэрии начать поиск подрядчика на благоустройство сокольского пляжа — за лето он должен построить футбольное поле и детскую игровую площадку).

В публикации «Вонь стоит отвратительная: черные ассенизаторы сливают отходы» мы снова коснулись темы специфического заработка на нерешаемой десятилетиями проблеме канализования районов частной застройки в Липецке. В этот раз точку слива фекалий наши читатели обнаружили возле Товарного проезда у ГК «Железнодорожник». Наказать ассенизаторов могут только областные экологи, но у них нет полномочий останавливать и задерживать автомобили.

Жидкие бытовые отходы, как называют содержимое АС-машин, попадают в том числе в давно агонизирующую, если уже не в полностью погибшую речушку Липовку, давшую название нашему городу. «Опять побелела и завоняла» — межрайонная природоохранная прокуратура в который раз отобрала пробы того, что находится в русле, и, наверно, вряд ли найдет в них воду. Свою проверку проведет и министерство природных ресурсов и экологии региона. Вопрос: кого поймали за руку и наказали за превращение Липовки в сточную канаву?

— Еще лет 10 назад вода была более-менее чистая, было много уток, выдр, лягушек. Но последние несколько лет жесть что делается с рекой, и никому дела нет. Все погибло в несчастной реке. Но никто за это не отвечает! — возмутилась Фффф.

— Ужасное положение, речка захламлена хламом, ветками и вдобавок помои по ней текут. Крысы под мостом сидят, уже не боятся никого, просто ужас, — поддержала Натали.

На позапрошлой неделе рыбак обнаружил плывущее нечто по реке Воронеж в районе городских очистных. А на этой «РВК-Липецк» отрапортовало, что «Нечто в реке Воронеж оказалось донными отложениями». Свои проверки также проводит областное министерство экологии. Их результаты еще не известны.

— Самим-то не смешно? — усмехнулся Местный житель.

Вот сочинение про лето
сыночка вашего, Ильи,
читайте вслух, Любовь Петровна,
пускай послушает судья

Начались каникулы. И понеслось!

Полиция и Следком проверяли сообщение о брошенном в реку Новом Завете, издающемся под одной обложкой вместе с Псалтыре «Гедеоновыми братьями». Проверяли недолго: участниками инцидента оказались три девочки и три мальчика. Мама одного из них, 10-летнего школьника, привлечена к административной ответственности. Но все может быть гораздо серьезнее: свою проверку данного факта проводит региональный Следком.

Эта история вызвала бурную полемику наших читателей.

— Интересно, сколько сотрудников полиции, следствия, дознания и суда задействовано в этой операции? — удивился Гость.

— А если бы Букварь или Биологию бросили, тоже бы раздули это дело? Ерундой маются. Это всего лишь книга! Да, с книгами нельзя так обращаться, с ЛЮБЫМИ!!! книгами. Но раздувать дело из- за такой ерунды! Люди, очнитесь, ау! Вы сами соображаете, что творите? Это детская шалость! Книги просто валялись, кстати, кто их бросил? Валялись бы другие — другие точно так же бы они выбросили! — воззвала к разуму Анна.

— Книги на мусорке валяются, их в макулатуру сдают, а тут прям происшествие! — ответила ей Согласная.

«Восьмилетний мальчик перевёл мошенникам 80 000 рублей». Деньги отца у него выманили под предлогом перевода игровой валюты в «Роблокс».

А вот обманувшему 21-летнего деревенского парня на 150 000 рублей 16-летнему жителю Липецка грозит до пяти лет колонии. Подросток развел на деньги молодого человека, приехавшего из района на заработки. Он запугал его страшилками про жизнь в городе и предложил крышевать новичка, помогая ему осваиваться в новой реальности. Своё покровительство он обещал за вознаграждение в 30 000 рублей ежемесячно. У парня из района денег не было, и тогда подросток посоветовал оформить кредит. Что тот и сделал, переведя рэкетиру 150 тысяч предоплаты за пять месяцев помощи и охраны.

«10-летний мальчик попался за рулём питбайка» в Сселках. Мотоцикл отправили на штрафстоянку на эвакуаторе, а родители ребенка будут привлечены к административной ответственности. Полицейские пообещали, кстати, проводить такие рейды летом почаще. Иначе ДТП с малолетними мотоциклистами будет больше.

Спасибо хирургу из Измалково Ибрагимгаджи Газиеву. Он сделал упавшему с мотоцикла 12-летнему мальчику операцию по пересадке кожи. Процедура существенно сократила сроки восстановления пациента.

А еще «В липецком «Тарзан-парке» двухлетнего ребенка ударило током», а «Пятилетний мальчик сбежал от бабушки, уехав на автобусе в другой район города».

Ну и ну!

«16-летняя девочка принесла передние зубы в руке — их вернули на место». Умелые действия стоматологов спасли улыбку школьницы.

Мужчина с тяпкой и косой попал на записи камер наблюдения в Матырском. Он пугал прохожих, попутно уничтожая дорожные знаки.
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Комментарии (2)

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Хирург из ЦУМа
44 минуты назад
А что у нас с 1-й поликлиникой? От ее входа уже кусок ограды из нержавейки оторвали и унесли
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Ссёлки
сегодня, 08:13
Один рейд провели и забыли.Вчера гонки устраивали возле школы -35.На квадроциклах и с несколькими школьницами.Сам разобьется,ладно,а вот будущих матерей инвалидами сделает,это грустно.Родители,смотрите за своими детьми,пока не поздно.Жаль одно,нет в селе власти.Анархия.
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