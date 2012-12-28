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Общество
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сегодня, 16:59
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Дворовые войны в Липецке: на чужое место ставить автомобиль опасно
Могут порезать колеса, и даже тормозные шланги.
«По адресу Ударников, 12а тоже происходит самовольный захват общей придомовой территории. Несколько раз кололи колеса по причине того, что мы занимали «чьи-то» места, которые обозначены покрышками, разбросанными по всему двору. Долгожители этого дома (не все) любят так встречать новых жильцов, так как мы не первые у кого пострадало имущество из-за самоуправства. Полиция не реагирует абсолютно, трижды прислали отказ от следствия, хотя камеры у жильцов висели, отправили разбираться нас самих», — говорится в одном из них.
Мы съездили на улицу Ударников. Одна из жительниц двора рассказала, что ей пришлось отгонять в сервис свою машину — был перерезан тормозной шланг. Правда, она не уверена, что ей навредили соседи, возможно, шланг сгнил. Она также рассказала, что в микроавтобусе, который поставил на «чье-то» место мужчина, снявший в доме квартиру, порезали четыре колеса, даже не объяснив водителю местные «правила парковки».
По данным полиции, из этого двора минувшей зимой поступили два заявления о кражах колпачков с колес. Полицейские провели проверку, состава преступления не обнаружили.
«Посмотрите на двор дома № 125/2 по улице Гагарина. Там покрышек по всему двору лежит, так что ты даже к своим родственникам не можешь приехать, а то есть шанс съездить в шиномонтаж», — еще одно сообщение.
А во дворе дома № 20в в 9-м микрорайоне часть газона отсыпана щебенкой, на которой установлены не менее десятка парковочных замков.
«У дома из восьми подъездов сплошные цепи, стать невозможно, говорят — это мое место, прошу сделать хоть что-то, участковый говорит, не моя компетенция», — добавляет знакомый с этим двором липчанин.
— Здесь жители домов должны проявить активность. Очень сложно кому-то предъявлять претензии. А жители ждут, что кто-то решит эту проблему за них, — так прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель председателя Общественной палаты Липецка Фёдор Жигаров.
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