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1196
сегодня, 16:59
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Дворовые войны в Липецке: на чужое место ставить автомобиль опасно

Могут порезать колеса, и даже тормозные шланги.

После публикации GOROD48 о том, как во дворах захватывают парковки, мы получили несколько сообщений о других подобных случаях.

«По адресу Ударников, 12а тоже происходит самовольный захват общей придомовой территории. Несколько раз кололи колеса по причине того, что мы занимали «чьи-то» места, которые обозначены покрышками, разбросанными по всему двору. Долгожители этого дома (не все) любят так встречать новых жильцов, так как мы не первые у кого пострадало имущество из-за самоуправства. Полиция не реагирует абсолютно, трижды прислали отказ от следствия, хотя камеры у жильцов висели, отправили разбираться нас самих», — говорится в одном из них.

Мы съездили на улицу Ударников. Одна из жительниц двора рассказала, что ей пришлось отгонять в сервис свою машину — был перерезан тормозной шланг. Правда, она не уверена, что ей навредили соседи, возможно, шланг сгнил. Она также рассказала, что в микроавтобусе, который поставил на «чье-то» место мужчина, снявший в доме квартиру, порезали четыре колеса, даже не объяснив водителю местные «правила парковки».

По данным полиции, из этого двора минувшей зимой поступили два заявления о кражах колпачков с колес. Полицейские провели проверку, состава преступления не обнаружили.

«Посмотрите на двор дома № 125/2 по улице Гагарина. Там покрышек по всему двору лежит, так что ты даже к своим родственникам не можешь приехать, а то есть шанс съездить в шиномонтаж», — еще одно сообщение.







А во дворе дома № 20в в 9-м микрорайоне часть газона отсыпана щебенкой, на которой установлены не менее десятка парковочных замков.







«У дома из восьми подъездов сплошные цепи, стать невозможно, говорят — это мое место, прошу сделать хоть что-то, участковый говорит, не моя компетенция», — добавляет знакомый с этим двором липчанин.

— Здесь жители домов должны проявить активность. Очень сложно кому-то предъявлять претензии. А жители ждут, что кто-то решит эту проблему за них, — так прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель председателя Общественной палаты Липецка Фёдор Жигаров.
парковки
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
А может
25 минут назад
Брать с них деньги,пусть платют.
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с сырского
40 минут назад
здесь ,вообще произвол и бесспредел,вроде ,в городе,но власти сюда,не доезжают...
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просто
41 минуту назад
запретить парковку во дворах, а организовать стоянки
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Animal planet.
46 минут назад
Перерезать тормозной шланг это просто за гранью добра и зла. Люди совсем слетели с катушек
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Лип
52 минуты назад
Все правильно жильцы делают, что бы поставить отсыпьте себе место и ставьте
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Ээ
17 минут назад
А какие права у вас на этот участок Общественной земли? Вы оформили его в собственность, выкупили у города? У меня не будет вопросов, если участок под стоянку Вашей машины будет оформлен по всем существующим правилам. Просто, рано или поздно этому будет конец, но не в вашу пользу.
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ОЛЕГ
20 минут назад
в квартире,себе отсыпь.Умник,сам,где свои дрова ставишь?
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Антонина
55 минут назад
какие местные правила парковки?кто придумал?кто-то платит,или выкупил машиноместо?в общем дворе... а кто живёт в своих домах,загоняйте к себе во двор,не городите перекрытия,должны быть такие штрафы(чтобы не повадно было)
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Антонина
56 минут назад
какие местные правила парковки?кто придумал?кто-то платит,или выкупил машиноместо?в общем дворе... а кто живёт в своих домах,загоняйте к себе во двор,не городите перекрытия,должны быть такие штрафы(чтобы не повадно было)
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Нервная мать
56 минут назад
Пишите в прокуратуру. Снесут самовольные ограждения быстро. Людям скоро ходить негде будет. Самоуправство.
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Смехопанорама
58 минут назад
Компетенция участкового , на все вопросы отвечать , это не моя компетенция.
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Алексей
сегодня, 17:26
проверьте ударников 22б,также ,стоит незанонное заграждение,машины ставят так,не пройти ,не проехать,куда смотрит,управление благоустройства,и мэрия...
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