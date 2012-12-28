Восьмилетний мальчик перевёл мошенникам 80 000 рублей

Деньги отца у него выманили под предлогом перевода игровой валюты в «Роблокс».

«Ура, каникулы», — решили телефонные мошенники и стали всё чаще обманывать детей. На этот раз на удочку злоумышленников попался восьмилетний мальчик.— 4 июня в Липецке в полицию обратился 45-летний мужчина и сообщил, что под предлогом получения игровой валюты в «Роблокс» его сын 2017 года рождения перевёл мошенникам через мобильное приложение со счёта отца 80 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.21-летнего липчанина с 27 по 30 мая обманывали под видом пресечения незаконного оформления кредита на его имя — парень перевёл на «безопасный счёт» 1,1 миллиона рублей. 4 июня он пришёл в полицию.А пожилым супругам (мужчине и женщине 80 и 76 лет) посоветовали обезопасить свои сбережения и они лишились 177 000 рублей, переведя деньги на различные счета.55-летняя липчанка так же пыталась сохранить деньги и после телефонного звонка 3 июня осталась без 236 000 рублей — наличные она отправила мошенникам через банкомат.В Задонске 20-летний парень был обманут под предлогом продления договора на обслуживание сим-карты. 3 июня он продиктовал «сотруднику сотовой компании» код из SMS-сообщения. После этого ему позвонили из «технической поддержки Госуслуг» и похитили со счёта 21 000 рублей.В Красном 75-летний мужчина ещё 25 мая поговорил с «инспектором Росфина», который сообщил ему о пресечении взлома аккаунта пенсионера на «Госуслугах». Мужчина поверил в легенду и начал спасать свои деньги, переведя мошенникам через банкомат в Лебедяни 225 000 рублей.